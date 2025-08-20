Лавров назвав умову, яка може поставити крапку в переговорах з Україною

Глава МЗС Росії вважає, що обговорення гарантій безпеки для України без участі РФ – це шлях у нікуди

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров вважає, що потенційна зустріч президента України Володимира Зеленського та російського диктатора Володимира Путіна має поставити крапку в переговорному процесі щодо миру. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на його заяву для росЗМІ.

За словами Лаврова, зустріч на найвищому рівні має бути ретельно підготовлена.

«Ми готові до будь-яких форматів. Коли йдеться про зустрічі на найвищому рівні, треба якнайретельніше їх підготувати на всіх попередніх щаблях, щоб саміти не оберталися погіршенням ситуації, а дійсно ставили б крапку в тих переговорах, які ми готові продовжувати», – заявив він.

Лавров додав, що російський диктатор під час розмови з президентом США Дональдом Трампом Путін ніби вніс пропозицію щодо формату зустрічі з Зеленським та підвищення рівень глав делегацій сторін.

«І якраз це вписується в нашу пропозицію про те, щоб у рамках цього процесу окремий блок був би присвячений розгляду політичних аспектів врегулювання, поряд з військовими й гуманітарними», – додав він.

Також Лавров окремо наголосив, що обговорювати питання гарантування безпеки для України без Росії – це, нібито, «утопія та шлях у нікуди».

Нагадаємо, раніше Лавров заговорив про готовність Кремля до зустрічі Путіна з Зеленським. За його словами, будь-який формат має передбачати поступовий рух «крок за кроком, починаючи з експертного рівня і далі проходячи всі необхідні щаблі для того, щоб готувати саміти».

Примітно, що президент України Володимир Зеленський раніше зауважив, що переговори у Вашингтоні з Дональдом Трампом та європейськими лідерами є значним кроком до завершення війни. Він вчергове наголосив, що готовий до зустрічі з Путіним для досягнення миру.