Головна Новини
search button user button menu button

Лавров назвав умову, яка може поставити крапку в переговорах з Україною

Марія Рагуткіна
glavcom.ua
Марія Рагуткіна
google social img telegram social img facebook social img
Лавров назвав умову, яка може поставити крапку в переговорах з Україною
Лавров прокоментував можливу зустріч Зеленського та Путіна
фото з відкритих джерел

Глава МЗС Росії вважає, що обговорення гарантій безпеки для України без участі РФ – це шлях у нікуди

 

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров вважає, що потенційна зустріч президента України Володимира Зеленського та російського диктатора Володимира Путіна має поставити крапку в переговорному процесі щодо миру. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на його заяву для росЗМІ.

За словами Лаврова, зустріч на найвищому рівні має бути ретельно підготовлена.

«Ми готові до будь-яких форматів. Коли йдеться про зустрічі на найвищому рівні, треба якнайретельніше їх підготувати на всіх попередніх щаблях, щоб саміти не оберталися погіршенням ситуації, а дійсно ставили б крапку в тих переговорах, які ми готові продовжувати», – заявив він.

Лавров додав, що російський диктатор під час розмови з президентом США Дональдом Трампом Путін ніби вніс пропозицію щодо формату зустрічі з Зеленським та підвищення рівень глав делегацій сторін.

«І якраз це вписується в нашу пропозицію про те, щоб у рамках цього процесу окремий блок був би присвячений розгляду політичних аспектів врегулювання, поряд з військовими й гуманітарними», – додав він.

Також Лавров окремо наголосив, що обговорювати питання гарантування безпеки для України без Росії – це, нібито, «утопія та шлях у нікуди».

Нагадаємо, раніше Лавров заговорив про готовність Кремля до зустрічі Путіна з Зеленським. За його словами, будь-який формат має передбачати поступовий рух «крок за кроком, починаючи з експертного рівня і далі проходячи всі необхідні щаблі для того, щоб готувати саміти».

Примітно, що президент України Володимир Зеленський раніше зауважив, що переговори у Вашингтоні з Дональдом Трампом та європейськими лідерами є значним кроком до завершення війни. Він вчергове наголосив, що готовий до зустрічі з Путіним для досягнення миру.

Читайте також:

Теги: росія війна путін Сергій Лавров Володимир Зеленський Україна переговори

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У березні 2023 року Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт російського диктатора
Швейцарія готова прийняти мирні переговори: обіцяє Путіну «імунітет» від арешту
Вчора, 16:33
Відень хоче стати майданчиком для переговорів
Ще одна країна запропонувала провести у себе саміт Зеленського з Путіним
Вчора, 22:06
Мінськ може прийняти зустріч, але не хоче
Білорусь може бути майданчиком для Путіна з Зеленським, але «не напрошується»
Вчора, 21:47

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
279K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 20 серпня: ситуація на фронті
110K
Карта повітряних тривог України онлайн 20 серпня 2025
2201
Трамп зробив заяву про закінчення війни в Україні
1898
Припинення вогню не буде. Що далі?
1893
До Дня Незалежності України у Києві заплановано 12 безкоштовних екскурсій: як потрапити
1797
Втрати ворога станом на 20 серпня 2025 – Генштаб ЗСУ

Новини

Боротьба з ухилянтами. ДБР розповіло, скільки розслідується справ та на яку суму
Сьогодні, 16:13
Лавров назвав умову, яка може поставити крапку в переговорах з Україною
Сьогодні, 15:46
Бензин тільки по талонах: як удари ЗСУ вплинули на автозаправки в Росії
Сьогодні, 15:22
Ще одна країна запропонувала провести у себе саміт Зеленського з Путіним
Вчора, 22:06
Каллас анонсувала новий пакет санкцій проти РФ та озвучила терміни
Вчора, 21:21
«У пошуках миру»: Білий дім опублікував ще одне фото з Зеленським
18 серпня, 23:43

Прес-релізи

«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
19 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua