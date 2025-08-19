Головна Новини
Ще одна країна запропонувала провести у себе саміт Зеленського з Путіним

Ще одна країна запропонувала провести у себе саміт Зеленського з Путіним
Відень хоче стати майданчиком для переговорів
фото з відкритих джерел

Відень готовий стати майданчиком, але треба це узгодити з МКС

Федеральний канцлер Австрії Крістіан Штокер запропонував Відень в якості майданчика для мирних переговорів між президентом України Володимиром Зеленським та російським диктатором Володимиром Путіним. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на його заяву, яку цитує інформагентство Vienna.at.

«Федеральний канцлер Австрії Крістіан Штокер запропонував Відень як можливе місце для переговорів з очільником Росії Володимиром Путіним», – йдеться у повідомленні.

Федеральна канцелярія країни наголошує, що Відень має давню традицію як місце для діалогу. Але у заяві також йдеться, що попередньо треба узгодити, чи буде надано Путіну імунітет від арешту за ордером Міжнародного кримінального суду, якщо той приїде на переговори.

Нагадаємо, вже кілька країн оголосили, що готові стати майданчиком для зустрічі президента України Володимира Зеленського з Путіним.

Раніше міністр закордонних справ Швейцарії Ігнаціо Кассіс пообіцяв надати російському диктатору «імунітет» від арешту за ордером Міжнародного кримінального суду, якщо той приїде на переговори.

Є чутки, що майданчиком для переговорів може стати Угорщина. Речниця Білого дому розповіла, що Путін пообіцяв главі США Дональду Трампу, що зустрінеться з українським президентом. За словами Керолайн Лівітт, американська адміністрація розглядає Будапешт для можливого проведення зустрічі.

Також речниця самопроголошеного президента Білорусі Наталії Ейсмонт заявила, що Мінськ теж може прийняти зустріч, але на роль посередника не напрошується. 

Також президент Франції Еммануель Макрон запропонував провести зустріч Зеленського та Путіна у Женеві.

