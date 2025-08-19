Білорусь може бути майданчиком для Путіна з Зеленським, але «не напрошується»

Мінськ може прийняти зустріч, але не хоче

Мінськ готовий прийняти зустріч, якщо треба

Білорусь готова стати майданчиком для зустрічі президента України Володимира Зеленського та російського диктатора Володимира Путіна, але напрошуватися не буде. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву речниці самопроголошеного президента республіки Наталії Ейсмонт для пропагандистської газети «Ведомости».

«Білорусь на роль посередника не напрошувалася та не напрошується, але якщо треба для миру в нашій братській республіці – ми будь-яку зустріч організувати готові. І проведемо все на найвищому рівні», – заявила вона.

Ейсмонт додала, що це питання Лукашенко обговорював з президентом США Дональдом Трампом під час їхньої телефонної розмови напередодні зустрічі американського лідера з російським диктатором на Алясці.

Нагадаємо, що про розмову Трампа з Лукашенком стало відомо 15 серпня. Вони говорили за кілька годин до початку саміту між президентом США та російським диктатором.

Вже кілька країн оголосили, що готові стати майданчиком для зустрічі президента України Володимира Зеленського з Путіним.

Раніше міністр закордонних справ Швейцарії Ігнаціо Кассіс пообіцяв надати російському диктатору «імунітет» від арешту за ордером Міжнародного кримінального суду, якщо той приїде на переговори.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц упевнений, що Путіну вистачить мужності, щоб зустрітись із Зеленським.

Тим часом є чутки, що майданчиком для переговорів може стати Угорщина.

Зі свого боку речниця Білого дому розповіла, що Путін пообіцяв главі США Дональду Трампу, що зустрінеться з українським президентом. За словами Керолайн Лівітт, американська адміністрація розглядає Будапешт для можливого проведення зустрічі.