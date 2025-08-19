Головна Світ Політика
Швейцарія готова прийняти мирні переговори: обіцяє Путіну «імунітет» від арешту

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Швейцарія готова прийняти мирні переговори: обіцяє Путіну «імунітет» від арешту
У березні 2023 року Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт російського диктатора
фото: AP

Європейські лідери припускали, що переговори між Зеленським та Путіним відбудуться в нейтральній країні

Міністр закордонних справ Швейцарії Ігнаціо Кассіс пообіцяв надати російському диктатору Володимиру Путіну «імунітет» від арешту за ордером Міжнародного кримінального суду, якщо той приїде на переговори про припинення війни. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на AFP.

Минулого року швейцарський уряд визначив правила надання «імунітету» особі, яка перебуває під міжнародним ордером на арешт, зокрема, якщо особа приїжджає на мирну конференцію. Раніше президент Франції Еммануель Макрон допустив можливість проведення мирного саміту між Путіним і українським президентом Володимиром Зеленським в Європі, в «нейтральній країні, можливо, в Швейцарії».

У березні 2023 року Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт російського диктатора Володимира Путіна й уповноваженої з прав дитини в Росії Марії Львової-Бєлової. Путін має офіційний статус підозрюваного у скоєнні міжнародного злочину через незаконне переміщення та депортацію людей з окупованих територій України до Росії. Це означає, що країни-підписанти Римського статуту можуть затримати й передати Путіна до суду.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що зустріч президента Зеленського з Путіним повинна відбутися впродовж найближчих двох тижнів, однак висловив сумнів, чи вистачить російському диктатору мужності на такий крок. Раніше повідомлялося, що ймовірна зустріч російського диктатора Володимира Путіна і президента України Володимира Зеленського може відбутися в Угорщині.

Як відомо, у Білому домі відбулась зустріч Трампа та президента Зеленського. Згодом президенти США та України провели зустріч з європейськими лідерами. Зокрема, на зустрічі були присутні президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, президент Франції Еммануель Макрон, прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, прем’єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні, президент Фінляндії Александр Стубб та генеральний секретар НАТО Марк Рютте.

Спільного брифінгу за підсумками зустрічі не було, але перед переговорами за зачиненими дверима, політики поспілкувались та озвучили декілька заяв. «Главком» зібрав головні тези учасників зустрічі.

До слова, після перемовин президент США Дональд Трамп та російський диктатор Володимир Путін провели телефонну розмову. Американський лідер зазначив, що вже розпочалась підготовка для зустрічі Зеленського з Путіним, а після цього пройде тристороння зустріч США, Росії та України. Розмова тривала майже 40 хвилин.

Теги: Швейцарія путін переговори

