Головна Думки вголос Роман Шрайк
search button user button menu button
Роман Шрайк Журналіст

Після Аляски. Чи виконає Трамп задум Путіна?

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Чи вдасться Путіну посварити Захід з ЄС та Україною?
фото: Reuters

Головна ціль Путіна – розколоти США з ЄС та Україною

Штош, як і очікувалося, за пару днів ситуація прояснилася.

Стала відома суть пропозиції Путіна, про яку Трамп розповів європейцям.

Вона досить підла, щоб Україна її не прийняла. Але досить приваблива для Трампа.

Це саме те, що було потрібно Путіну – внести розкол у співпрацю США з Україною та європейськими країнами, що намітилася.

Тобто мету Путіна на переговори в Алясці можна буде вважати досягнутою, якщо тільки сьогодні ми не побачимо чудеса на віражах.

Трамп, трохи поміркувавши і зобразивши нейтральність, почав на повну силу сигналізувати, що підтримує пропозицію Путіна.

Він репостнув думку, що Україна повинна віддати території Росії, а потім написав, що закінчення війни залежить від бажання Зеленського.

Ага. Не від Путіна, який продовжує гнати свої війська на чужу землю, а від Зеленського, який не збирається віддавати території просто тому, що так захотів друг Володимир.

Це означає, що якби Зеленський приїхав до Вашингтона сам, то став би об'єктом неприхованого тиску – «погоджуйся на те, що каже Путін, а не те...».

Але Зеленський приїжджає в компанії європейських лідерів. Спочатку Трамп спробує прокачати Зеленського, а потім буде загальна зустріч.

У мене немає прогнозу, як пройде сьогоднішній захід і чим він закінчиться. І я не збираюся псувати хорошу статистику передбачення поведінки Трампа тиканням пальцем в небо :)

Тому диспозицію я описав, а що в підсумку вийде, скоро побачимо.

Читайте також:

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: війна путін Дональд Трамп Україна переговори Аляска

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ситуація є повальною на всіх окупованих територіях, які раніше Росія використовувала для «вирівнювання» втрат врожаю
На окупованих територіях пропав врожай пшениці – Андрющенко
22 липня, 08:16
Трамп запустив ініціативу «Золотий купол» лише через тиждень після початку свого другого терміну
Трамп шукає заміну SpaceX для «Золотого купола»
22 липня, 14:41
Секретар РНБО Умєров доповів, що запропонував російській стороні наступну зустріч на наступному тижні
Україна запропонувала Росії провести переговори наступного тижня – Зеленський
19 липня, 20:40
У місті Івано-Франківськ рятувальники оперативно ліквідували пожежі гаражів та автомобілів
Удар по Івано-Франківщині: є поранені, серед них – дитина (фото)
21 липня, 08:36
Єрмак провів онлайн-розмову з радниками з питань національної безпеки
Єрмак поділився подробицями перемовин з безпековими радниками 
8 серпня, 22:52
Екстрені служби працюють у Запорізькому районі
Удар по Запорізькому району: загинули люди, серед поранених – діти
6 серпня, 08:25
Найгірше американці ставляться до екс-глави Департаменту ефективності Ілона Маска
Соціологи заміряли в США довіру до Трампа і Зеленського: результати вражають
6 серпня, 09:16
Учасники акції вимагають змінити риторику зустрічі президентів США та Росії
«Ні обміну територіями!» У Києві біля посольства США проходить мирна акція протесту (фото)
15 серпня, 13:25
Трамп може реалізувати свою погрозу запровадити вторинні санкції щодо покупців російської нафти, включно з Китаєм та Індією
Трамп має інструменти, щоб влаштувати Путіну сюрприз на Алясці – Bloomberg
15 серпня, 22:24

Роман Шрайк

Після Аляски. Чи виконає Трамп задум Путіна?
Після Аляски. Чи виконає Трамп задум Путіна?
Магія КДБ. Чи встоїть Донні?
Магія КДБ. Чи встоїть Донні?
Переговори на Алясці – черговий трюк Кремля
Переговори на Алясці – черговий трюк Кремля
Пів року з Трампом. Сухий підсумок для України
Пів року з Трампом. Сухий підсумок для України
Яким шляхом Путін прийде до миру. Хронологія
Яким шляхом Путін прийде до миру. Хронологія
Росіяни вивели солдатів КНДР з лінії фронту. Чи надовго?
Росіяни вивели солдатів КНДР з лінії фронту. Чи надовго?

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
278K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 18 серпня: ситуація на фронті
110K
Карта повітряних тривог України онлайн 18 серпня 2025
57K
В Італії п'яні росіяни влаштували конфлікт з родиною футболіста збірної України: деталі
23K
Рубіо назвав єдиний спосіб досягти угоди між Україною та РФ
12K
Чемпіон і воїн Роман Кривицький: Що у федерації карате робить особа, яка була у Кадирова?
3080
Трамп зробив гучну заяву про війну в Україні перед зустріччю з Зеленським

Новини

Курс валют на 18 серпня: скільки коштують долар та євро
Сьогодні, 10:28
Херсонщину атакувано з артилерії та дронів: поранені 13 людей
16 серпня, 14:08
Ядерну зброю треба було віддавати США, а не Росії, – Ющенко
15 серпня, 07:39
Карта бойових дій в Україні станом на 12 серпня 2025 року
12 серпня, 08:10
У «Резерв+» зʼявилась функція сплати штрафу за неприбуття за повісткою: як це працює
12 серпня, 04:30
Готувала удар по промислових об’єктах: у Запоріжжі затримано російську агентку
11 серпня, 10:57

Прес-релізи

Мистецтво з передової: у Києві відкривається виставка воїна-художника Юрія Погребняка
Мистецтво з передової: у Києві відкривається виставка воїна-художника Юрія Погребняка
16 серпня, 17:10
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua