Після Аляски. Чи виконає Трамп задум Путіна?

Чи вдасться Путіну посварити Захід з ЄС та Україною?

Головна ціль Путіна – розколоти США з ЄС та Україною

Штош, як і очікувалося, за пару днів ситуація прояснилася.

Стала відома суть пропозиції Путіна, про яку Трамп розповів європейцям.

Вона досить підла, щоб Україна її не прийняла. Але досить приваблива для Трампа.

Це саме те, що було потрібно Путіну – внести розкол у співпрацю США з Україною та європейськими країнами, що намітилася.

Тобто мету Путіна на переговори в Алясці можна буде вважати досягнутою, якщо тільки сьогодні ми не побачимо чудеса на віражах.

Трамп, трохи поміркувавши і зобразивши нейтральність, почав на повну силу сигналізувати, що підтримує пропозицію Путіна.

Він репостнув думку, що Україна повинна віддати території Росії, а потім написав, що закінчення війни залежить від бажання Зеленського.

Ага. Не від Путіна, який продовжує гнати свої війська на чужу землю, а від Зеленського, який не збирається віддавати території просто тому, що так захотів друг Володимир.

Це означає, що якби Зеленський приїхав до Вашингтона сам, то став би об'єктом неприхованого тиску – «погоджуйся на те, що каже Путін, а не те...».

Але Зеленський приїжджає в компанії європейських лідерів. Спочатку Трамп спробує прокачати Зеленського, а потім буде загальна зустріч.

У мене немає прогнозу, як пройде сьогоднішній захід і чим він закінчиться. І я не збираюся псувати хорошу статистику передбачення поведінки Трампа тиканням пальцем в небо :)

Тому диспозицію я описав, а що в підсумку вийде, скоро побачимо.