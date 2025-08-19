Лавров розповів про готовність Кремля до зустрічі Путіна з Зеленським

Лавров: до зустрічей за участю перших осіб потрібно ретельно готуватися

Росія не відмовляється від будь-яких форматів переговорів щодо України – ні від двосторонніх, ні від тристоронніх. Таку заяву зробив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, додавши, що будь-які контакти за участю перших осіб «потрібно готувати гранично ретельно». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на росЗМІ.

За словами Лаврова, будь-який формат має передбачати поступовий рух «крок за кроком, починаючи з експертного рівня і далі проходячи всі необхідні щаблі для того, щоб готувати саміти».

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що розпочинає підготовку до зустрічі Володимира Зеленського та Володимира Путіна. Держсекретар США Марко Рубіо згодом повідомив, що Путін підтвердив Трампу готовність зустрітися із Зеленським.

Водночас у Кремлі поки не підтвердили цю інформацію, заявивши лише, що обговорювалася ідея підвищення рівня представників на переговорах між Москвою та Києвом.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський зауважив, що переговори у Вашингтоні з Дональдом Трампом та європейськими лідерами є значним кроком до завершення війни. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі глави держави.

Як відомо, у Білому домі відбулась зустріч Трампа та президента Зеленського. Лідери двох країн спочатку спілкуватися в Овальному кабінеті. Політики виголосили вітальні промови та відповідали на питання журналістів. Після цього вони провели вже закриті перемовини.

Згодом президенти США та України провели зустріч з європейськими лідерами. Зокрема, на зустрічі були присутні президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, президент Франції Еммануель Макрон, прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, прем’єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні, президент Фінляндії Александр Стубб та генеральний секретар НАТО Марк Рютте.

Спільного брифінгу за підсумками зустрічі не було, але перед переговорами за зачиненими дверима, політики поспілкувались та озвучили декілька заяв. «Главком» зібрав головні тези учасників зустрічі.

До слова, президент США Дональд Трамп та російський диктатор Володимир Путін провели телефонну розмову. Трамп подзвонив Путіну після переговорів з європейськими лідерами та Зеленським. Американський лідер зазначив, що вже розпочалась підготовка для зустрічі Зеленського з Путіним, а після цього пройде тристороння зустріч США, Росії та України.

Помічник російського диктатора Путіна Юрій Ушаков підтвердив, що президент США Дональд Трамп та очільник Кремля Володимир Путін провели телефонну розмову. Він зазначив, що діалог президентів тривав майже 40 хвилин.