Лавров заявив, що НАТО спровокувало російську агресію в Україні

Лавров заявив, що програма Східне партнерство реалізується Євросоюзом на основі ультиматуму - «або з Росією, або з Європою»

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що розширення НАТО призвело до тієї ситуації, яку він визначив, як «українська криза». [READ_MORE] Про це Лавров сказав в інтерв'ю сербському інформагентству БЕТА, опублікованому на сайті МЗС РФ. «Українська криза не стала причиною нинішніх відносин між Росією



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Глава МЗС РФ Сергій Лавров

Лавров заявив, що програма Східне партнерство реалізується Євросоюзом на основі ультиматуму - «або з Росією, або з Європою»

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що розширення НАТО призвело до тієї ситуації, яку він визначив, як «українська криза».

Про це Лавров сказав в інтерв'ю сербському інформагентству БЕТА, опублікованому на сайті МЗС РФ.

«Українська криза не стала причиною нинішніх відносин між Росією і Заходом, вона скоріше стала наслідком тієї політики, яку західні країни, передусім США і країни НАТО, проводили після закінчення «холодної війни». Замість того, щоб скористатися унікальним історичним шансом і сформувати дійсно загальноєвропейську структуру безпеки і співпраці, Захід зробив вибір на користь розширення НАТО», - сказав Лавров.

Далі він традиційно звинуватив НАТО в «трьох хвилях розширення організації» і в тому, що Альянс нібито поставив Україну перед вибором «або ви із Заходом, або ви з Росією». Внаслідок чого, за версією Лаврова, стався «неконституційний державний переворот» в Україні.

Також глава російського МЗС заявив, що «тепер в цю гру хочуть втягнути і Балкани, поставивши балканські країни перед вибором: або ви із Заходом, або ви з Росією».

Крім того, Лавров заявив, що програма Східне партнерство реалізується Євросоюзом також на основі ультиматуму - «або з Росією, або з Європою».

Він також звинуватив ЄС у тому, що він вимагає від будь-якої держави-кандидата приєднатися до загальної зовнішньої оборонної політики Євросоюзу. При цьому недавній прийом в НАТО Чорногорії російський міністр назвав «абсолютно штучним і непотрібним».

Східне партнерство - спільна програмна ініціатива, спрямована на поглиблення і зміцнення відносин Євросоюзу з шістьма його східними сусідами: Вірменією, Азербайджаном, Білоруссю, Грузією, Молдовою і Україною.