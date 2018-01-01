Лавров заявив, що НАТО спровокувало російську агресію в Україні
- Сьогодні, 15:20
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Лавров заявив, що програма Східне партнерство реалізується Євросоюзом на основі ультиматуму - «або з Росією, або з Європою»
Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що розширення НАТО призвело до тієї ситуації, яку він визначив, як «українська криза».
Про це Лавров сказав в інтерв'ю сербському інформагентству БЕТА, опублікованому на сайті МЗС РФ.
«Українська криза не стала причиною нинішніх відносин між Росією і Заходом, вона скоріше стала наслідком тієї політики, яку західні країни, передусім США і країни НАТО, проводили після закінчення «холодної війни». Замість того, щоб скористатися унікальним історичним шансом і сформувати дійсно загальноєвропейську структуру безпеки і співпраці, Захід зробив вибір на користь розширення НАТО», - сказав Лавров.
Далі він традиційно звинуватив НАТО в «трьох хвилях розширення організації» і в тому, що Альянс нібито поставив Україну перед вибором «або ви із Заходом, або ви з Росією». Внаслідок чого, за версією Лаврова, стався «неконституційний державний переворот» в Україні.
Також глава російського МЗС заявив, що «тепер в цю гру хочуть втягнути і Балкани, поставивши балканські країни перед вибором: або ви із Заходом, або ви з Росією».
Крім того, Лавров заявив, що програма Східне партнерство реалізується Євросоюзом також на основі ультиматуму - «або з Росією, або з Європою».
Він також звинуватив ЄС у тому, що він вимагає від будь-якої держави-кандидата приєднатися до загальної зовнішньої оборонної політики Євросоюзу. При цьому недавній прийом в НАТО Чорногорії російський міністр назвав «абсолютно штучним і непотрібним».