Клімкін і Лавров провели зустріч у Мюнхені

Поки Серей Лавров спілкується з Павлом Клімкіним, російський посол в Німеччині Сергій Нечаєв спілкується з Юлією Тимошенко, - написала Захарова

Міністри закордонних справ України та Росії Павло Клімкін і Сергій Лавров зустрілись на полях Мюнхенської конференції з питань безпеки. Про це повідомила у Facebook представник МЗС РФ Марія Захарова. «Поки Серей Лавров спілкується з Павлом Клімкіним, російський посол в Німеччині Сергій Нечаєв спілкується з Юлією Тимошенко. Ось така вона ця



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Павло Клімкін і Сергій Лавров

Поки Серей Лавров спілкується з Павлом Клімкіним, російський посол в Німеччині Сергій Нечаєв спілкується з Юлією Тимошенко, - написала Захарова

Міністри закордонних справ України та Росії Павло Клімкін і Сергій Лавров зустрілись на полях Мюнхенської конференції з питань безпеки. Про це повідомила у Facebook представник МЗС РФ Марія Захарова.

«Поки Серей Лавров спілкується з Павлом Клімкіним, російський посол в Німеччині Сергій Нечаєв спілкується з Юлією Тимошенко. Ось така вона ця Мюнхенська конференція», - написала Захарова.

Нагадаємо, що у Мюнхені розпочалася щорічна міжнародна конференція з безпеки.

Президент України Петро Порошенко у рамках своєї участі в 54-й Мюнхенській конференції з питань безпеки виступить увечері в п'ятницю, 16 лютого.

Порошенко вже прибув до Мюнхена.

Глави МЗС країн «нормандської четвірки» проведуть зустріч в п'ятницю пізно ввечері або в суботу.

«Це пов'язано з логістичними проблемами з німецької сторони. Міністр закордонних справ Німеччини (Зігмар Габріель, – ред.) прилетить в Мюнхен тільки пізно ввечері. Я готовий зустрічатися хоч о третій годині ночі», – сказав Клімкін журналістам у Мюнхені.