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    Клімкін і Лавров провели зустріч у Мюнхені

    Поки Серей Лавров спілкується з Павлом Клімкіним, російський посол в Німеччині Сергій Нечаєв спілкується з Юлією Тимошенко, - написала Захарова
    Міністри закордонних справ України та Росії Павло Клімкін і Сергій Лавров зустрілись на полях Мюнхенської конференції з питань безпеки. Про це повідомила у Facebook представник МЗС РФ Марія Захарова. «Поки Серей Лавров спілкується з Павлом Клімкіним, російський посол в Німеччині Сергій Нечаєв спілкується з Юлією Тимошенко. Ось така вона ця
    • Сьогодні, 18:48
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    Павло Клімкін і Сергій Лавров&nbsp;
    Павло Клімкін і Сергій Лавров 

    Поки Серей Лавров спілкується з Павлом Клімкіним, російський посол в Німеччині Сергій Нечаєв спілкується з Юлією Тимошенко, - написала Захарова

    Міністри закордонних справ України та Росії Павло Клімкін і Сергій Лавров зустрілись на полях Мюнхенської конференції з питань безпеки. Про це повідомила у Facebook представник МЗС РФ Марія Захарова.

    «Поки Серей Лавров спілкується з Павлом Клімкіним, російський посол в Німеччині Сергій Нечаєв спілкується з Юлією Тимошенко. Ось така вона ця Мюнхенська конференція», - написала Захарова.

    Нагадаємо, що у Мюнхені розпочалася щорічна міжнародна конференція з безпеки.

    Президент України Петро Порошенко у рамках своєї участі в 54-й Мюнхенській конференції з питань безпеки виступить увечері в п'ятницю, 16 лютого.

    Порошенко вже прибув до Мюнхена.

    Глави МЗС країн «нормандської четвірки» проведуть зустріч в п'ятницю пізно ввечері або в суботу.

    «Це пов'язано з логістичними проблемами з німецької сторони. Міністр закордонних справ Німеччини (Зігмар Габріель, – ред.) прилетить в Мюнхен тільки пізно ввечері. Я готовий зустрічатися хоч о третій годині ночі», – сказав Клімкін журналістам у Мюнхені.

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