Лавров заявив, що «тема Криму закрита назавжди»

Лавров заявив, що у 2014 році кримчани «зробили свідомий вибір на користь миру і процвітання»

Питання про анексію Криму Росією закрите остаточно. Про це заявив глава МЗС РФ Сергій Лавров в опублікованому в четвер інтерв'ю італійській газеті Libero.«Тема закрита раз і назавжди, - сказав він, відповідаючи на питання, чи назавжди Крим залишиться у складі Росії. - Нагадаю, що мова йде про вільне, демократичне волевиявлення жителів



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Глава МЗС Росії Сергій Лавров

Лавров заявив, що у 2014 році кримчани «зробили свідомий вибір на користь миру і процвітання»

Питання про анексію Криму Росією закрите остаточно. Про це заявив глава МЗС РФ Сергій Лавров в опублікованому в четвер інтерв'ю італійській газеті Libero.



«Тема закрита раз і назавжди, - сказав він, відповідаючи на питання, чи назавжди Крим залишиться у складі Росії. - Нагадаю, що мова йде про вільне, демократичне волевиявлення жителів Криму, які зробили свідомий вибір на користь миру і процвітання».

За словами Лаврова, «цей крок був єдиним можливим способом захисту інтересів народу півострова після скоєного на Україні в лютому 2014 року державного перевороту». «Сьогодні очевидно, що виражена на референдумі воля жителів півострова дозволила їм уникнути жахів громадянської війни - того, що протягом більше трьох років київська влада витворяє в Донбасі», - заявив глава МЗС РФ.

Нагадаємо, на території Криму і міста Севастополя 16 березня 2014 року відбувся невизнаний світом референдум про статус півострова, за результатами якого Росія включила Крим до свого складу. Ні Україна, ні Європейський союз, ні США не визнали результати голосування на референдумі. Президент Росії Володимир Путін 18 березня оголосив про «приєднання» Криму до Росії.

Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією. 7 жовтня 2015 року президент України Петро Порошенко підписав відповідний закон. Міжнародні організації визнали окупацію та анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили низку економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості».

Джерело: ТАСС