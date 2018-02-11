Лавров звинуватив Україну у «зламі» Мінських домовленостей, МЗС відповіло

Лаврова обурив закон про деокупацію Донбасу

Глава МЗС Росії Сергій Лавров в інтерв'ю телеканалу «Россия-1» заявив, що українська влада робить «колосальну помилку» ухваленням закону про реінтеграцію Донбасу. «Мінські домовленості ніхто не відміняв. Я вважаю, що той, хто зробить перший крок зі зламу Мінських домовленостей, зробить колосальну помилку. Власне



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Сергій Лавров

Лаврова обурив закон про деокупацію Донбасу

Глава МЗС Росії Сергій Лавров в інтерв'ю телеканалу «Россия-1» заявив, що українська влада робить «колосальну помилку» ухваленням закону про реінтеграцію Донбасу.

«Мінські домовленості ніхто не відміняв. Я вважаю, що той, хто зробить перший крок зі зламу Мінських домовленостей, зробить колосальну помилку. Власне кажучи, київська влада знаходяться в одному кроці від цієї помилки, якщо вона остаточно ухвалить закон про реінтеграцію, який зараз пройшов друге читання. Подивимося», - цитує Лаврова «Риа новости».

Натомість речниця Міністерства закордонних справ України Мар'яна Беца прокоментувала заяву міністра закордонних справ РФ.

Відповідний коментар речниці МЗС України оприлюднено у Twitter.

«Злам» Мінських домовленостей - це триваюче невиконання РФ, їх стороною, своїх зобов'язань і продовження агресії», - написала Беца.

Раніше Лавров був стурбований створенням «Нацдружин» в Україні: він вважає їх неонацистами.