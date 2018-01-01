Лавров стурбований створенням «Нацдружин» в Україні: він вважає їх неонацистами

Глава МЗС РФ заявив, що Росія стурбована

У Міністерстві закордонних справ Росії стурбовані існуванням в Україні добровольчих батальйонів і називають організацію «Національні дружини» «відверто неонацистською структурою». Про це заявив глава МЗС Росії Сергій Лавров. [READ_MORE] «Є велике занепокоєння, що стаються порушення пов’язані з тим, що в



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Глава МЗС РФ Сергій Лавров стурбований існуванням в Україні добровольчих батальйонів

Глава МЗС РФ заявив, що Росія стурбована

У Міністерстві закордонних справ Росії стурбовані існуванням в Україні добровольчих батальйонів і називають організацію «Національні дружини» «відверто неонацистською структурою». Про це заявив глава МЗС Росії Сергій Лавров.

«Є велике занепокоєння, що стаються порушення пов’язані з тим, що в Україні залишаються і «розправляють плечі», набирають сили нелегальні збройні формування, т.зв. добровольчі батальйони. Їх намагалися частково інтегрувати то в Національну гвардію, то в Збройні сили, проте вони не зникають… Буквально на днях там була створена нова радикальна, відверто неонацистська структура, яку назвали «Національний корпус» або «Національні дружині», – сказав він.

За словами Лаврова, Росію дуже турбує ця тенденція.

Нагадаємо, 28 січня, в столичній фортеці Косий капонір пройшла урочиста присяга активістів організації Національні Дружини. Цей захід було присвячено 100-річчю бою під Крутами, у якому в 1918 році полягли студенти за незалежність України. На заході були пристуні лідер Національного Корпусу, народний депутат Андрій Білецький, який освячував стяги дружин печаткою князя Святослава Хороброго та нардеп Олег Петренко.

Повідомлялося, що члени громадського об’єднання «Національні дружини», які днями склали присягу у Києві, при патрулюванні вулиць українських міст матимуть легальну зареєстровану зброю.

Детальніше читайте у матеріалі «Главкома»: «Тітушки Авакова» чи «захисники-патріоти». Звідки взялися «Національні дружини» та чому їх вже бояться?