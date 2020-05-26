Українські військові потрапили під обстріл бойовиків біля Водяного



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Село Водяне фактично зруйноване через постійні обстріли

Втрат серед українських захисників немає

Протягом дня збройні формування РФ на Донбасі один раз порушили режим припинення вогню. Бойовики обстріляли українських військових поблизу Водяного у Донецькій області.

Про це повідомили у штабі операції Об’єднаних сил у Facebook.

Бойовики атакували позиції оперативно-тактичного угруповання «Схід». Обстріл вівся з автоматичних станкових гранатометів.

«У відповідь, з наявних вогневих засобів, наші воїни відкривали вогонь для припинення агресивних дій противника. Підрозділи Об’єднаних сил й надалі готові негайно відреагувати на усі можливі загрози з боку загарбників», - заявили у ООС.

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Мапа боїв: mediarnbo.org

На ділянках розведення сил №1, №2 та №3 дотримувався режим «Тиша».

«Від початку сьогоднішньої доби втрат у лавах Об’єднаних сил внаслідок ворожих обстрілів немає. Ситуація у районі проведення операції Об’єднаних сил залишається повністю контрольованою українськими захисниками», - додали у штабі.

Нагадаємо, рівно шість років тому, 26 травня 2014 року, окупанти на Донбасі здійснили спробу захопити Донецький аеропорт. Тоді українські військові у бою відстояли позиції, однак робота аеропорту була призупинена.