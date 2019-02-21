Суд стягнув з фірми Онищенка майже 24 млн гривень



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Нардеп-утікач Олександр Онищенко

Борг утворився за договором 2007 року про спільну діяльність ТОВ «Надра Геоцентр» Онищенка і ПАТ «Укргазвидобування»

Київський окружний адмінсуд стягнув з фірми «Надра Геоцентр» 23,78 млн гривень податкового боргу.

Про це 20 лютого повідомляє «Судовий репортер» , з посиланням на рішення суду.

Зазначається, що борг утворився за договором 2007 року про спільну діяльність ТОВ «Надра Геоцентр» і ПАТ «Укргазвидобування». А з позовом про стягнення боргу звернулася Карлівська об'єднана державна податкова інспекція ГУ ДФС у Полтавській області.

Суд встановив, що певна до стягнення заборгованість з рентної плати за користування надрами рахується за ТОВ «Надра Геоцентр» як особи, відповідальної за сплату податків у рамках договору про спільну діяльність.

За інформацією НАБУ, фірму «Надра Геоцентр» контролює нардеп-утікач Олександр Онищенко. Юридичним засновником фірми є кіпрська компанія «Фастіло Трейдінг ЛТД». Раніше співзасновником був сам Онищенко.

Раніше НАБУ отримало дозвіл на заочне засудження Онищенка. За версією слідства, нардеп є керівником злочинної організації, учасники якої отримали понад 1,6 млрд гривень від реалізації природного газу в рамках договорів про спільну діяльність з «Укргазвидобуванням».