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    Легковик у Львові збив трьох людей, які перебігали дорогу

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    Легковик у Львові збив трьох людей, які перебігали дорогу

    Поліцейські просять відгукнутися очевидців наїзду легковика на трьох пішоходів у Львові

    Внаслідок автопригоди одна жінка загинула на місці, ще одна жінка та 11-річний хлопчик із травмами госпіталізовані. 

    Дорожньо-транспортна пригода сталася 7 серпня о 21.23 на перехресті вулиць Пасічна та Лисинецька у Львові.

    Водій автомобіля «ВАЗ-2109», 19-річний львів’янин, скоїв наїзд на трьох пішоходів, які переходили дорогу в невстановленому місці.

    Від отриманих травм 70-річна мешканка Львова загинула на місці ДТП. Двох інших пішоходів, 33-річну львів’янку та 11-річного хлопчика, госпіталізовано з травмами різного ступеня важкості.

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    Легковик у Львові збив трьох людей, які перебігали дорогу
    Легковик у Львові збив трьох людей, які перебігали дорогу
    Легковик у Львові збив трьох людей, які перебігали дорогу
    Легковик у Львові збив трьох людей, які перебігали дорогу

    За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортним засобом) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання — від трьох до восьми років позбавлення волі без права керувати транспортними засобами терміном до трьох років або без такого.

    Працівники поліції встановлюють обставини автопригоди, а також просять всіх, хто може допомогти у розслідуванні смертельної ДТП, — зателефонуватиа оперативну лінію 102.

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