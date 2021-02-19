У Маріуполі батьки витягли немовля на тонкий лід (фото)

Товщина льоду всього від 4 до 8 сантиметрів

У день рятувальники повертають на берег від 50 до 200 осіб

Мешканці Маріуполя поспішають випробувати на міцність лід на Азовському морі. Про це йдеться на сайті 0629.com.ua.

Як зазначив начальник аварійно-водолазної служби Маріупольської міської ради Олександр Татай, подібну картину він бачить вперше.

«Я багато бачив за всі роки. Бачив, як на льоду ходять люди з маленькими дітьми, але, щоб з візками. Товщина льоду всього від 4 до 8 сантиметрів. Дуже тонкий, раз у раз вода підмиває лід», – зазначив Татай.

У день рятувальники повертають на берег від 50 до 200 осіб. Особливо багато людей на лід виходять у вихідні.

Нагадаємо, у Первомайську Миколаївської області учень п'ятого класу врятував першокласника, який провалився під лід. Повертаючись додому після уроків, Максим Мотуз почув крик про допомогу з боку річки. Хлопець побіг на берег і побачив у воді дитину. П’ятикласник не розгубився, схопив гілку дерева, що лежала поблизу, і кинувся на допомогу.

Потерпілий виявився учнем 1-го класу цієї ж школи. Йому надали медичну та психологічну допомогу. Стан здоров’я хлопця оцінюють як задовільний.