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    У Маріуполі батьки витягли немовля на тонкий лід (фото)

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    Товщина льоду всього від 4 до 8 сантиметрів - У Маріуполі батьки витягли немовля на тонкий лід (фото)
    Товщина льоду всього від 4 до 8 сантиметрів
    Фото: 0629.com.ua

    У день рятувальники повертають на берег від 50 до 200 осіб

    Мешканці Маріуполя поспішають випробувати на міцність лід на Азовському морі. Про це йдеться на сайті 0629.com.ua.

    Як зазначив начальник аварійно-водолазної служби Маріупольської міської ради Олександр Татай, подібну картину він бачить вперше.

    «Я багато бачив за всі роки. Бачив, як на льоду ходять люди з маленькими дітьми, але, щоб з візками. Товщина льоду всього від 4 до 8 сантиметрів. Дуже тонкий, раз у раз вода підмиває лід», – зазначив Татай.

    У день рятувальники повертають на берег від 50 до 200 осіб. Особливо багато людей на лід виходять у вихідні.

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    У Маріуполі батьки витягли немовля на тонкий лід (фото)
    У Маріуполі батьки витягли немовля на тонкий лід (фото)
    Фото: 0629.com.ua

    Нагадаємо, у Первомайську Миколаївської області учень п'ятого класу врятував першокласника, який провалився під лід. Повертаючись додому після уроків, Максим Мотуз почув крик про допомогу з боку річки. Хлопець побіг на берег і побачив у воді дитину. П’ятикласник не розгубився, схопив гілку дерева, що лежала поблизу, і кинувся на допомогу.

    Потерпілий виявився учнем 1-го класу цієї ж школи. Йому надали медичну та психологічну допомогу. Стан здоров’я хлопця оцінюють як задовільний.

    Теги: вихідні вода рятувальники
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