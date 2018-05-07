Лідер гурту System of a Down заспівав перед протестувальниками у Єревані

Танкян виконав пісню «Добрий лелека» перед протестувальниками на площі Республіки

Американський рок-музикант вірменського походження та лідер гурту System of a Down Серж Танкян виконав пісню «Добрий лелека» перед протестувальниками на площі Республіки у вірменській столиці Єревані. Відповідне відео опубліковане на YouTube вірменської редакції «Радіо Свобода». «Світ довгий час знав



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Серж Танкян приїхав у Єреван, щоб підтримати демонстрантів

Танкян виконав пісню «Добрий лелека» перед протестувальниками на площі Республіки

Американський рок-музикант вірменського походження та лідер гурту System of a Down Серж Танкян виконав пісню «Добрий лелека» перед протестувальниками на площі Республіки у вірменській столиці Єревані.

Відповідне відео опубліковане на YouTube вірменської редакції «Радіо Свобода».

«Світ довгий час знав нас завдяки музиці, геноциду, але ви підняли міжнародний авторитет нашої країни. Я довгі роки мріяв про цей день і зараз пишаюся, стоячи поруч з вами », — сказав Танкян.

Відомий у всьому світі рок-музикант Серж Танкян останнім часом регулярно виступав зі зверненнями у зв’язку з подіями у Вірменії, вітаючи масові виступи. В одному зі своїх послань Танкян пообіцяв незабаром приїхати до Вірменії.

Востаннє Танкян був у Вірменії в 2015 році. Тоді він разом з рок-гуртом System of a Down дав концерт на площі Республіки в Єревані.

Нагадаємо, з 13 квітня в Єревані та низці інших міст Вірменії проходили багатотисячні акції протесту проти призначення екс-президента Сержа Саргсяна на посаду прем'єр-міністра. На чолі протестів став опозиційний депутат Нікол Пашинян. 23 квітня Саргсян подав у відставку, виконувачем обов'язків прем'єр-міністра Вірменії призначили представника правлячої Республіканської партії Карена Карапетяна. Незважаючи на зміну прем'єра, протести продовжилися. Пашинян зажадав усунення від влади всіх представників Республіканської партії і обрання нового прем'єра.