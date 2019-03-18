Лідер кримських комуністів Грач: 26 лютого 2014 року Шойгу мені запропонував очолити раду міністрів півострова



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Грач прогнозує, що російська дійсність в Криму закінчиться бідою

У ці дні минає п’ять років подій, у результаті яких Росія захопила Крим. Лідер кримського відділення партії «Комуністи Росії» Леонід Грач розповів в інтерв’ю «Главкому», якими йому запам’яталися події п’ятирічної давнини, так званий «референдум».

«Хотів би почати не з п’ятирічної давнини. Коли прийшов Янукович, він став грабіжником Криму. Це ще більше посилило антиукраїнські настрої кримчан», – вважає Грач.

Він зазначив, коли Янукович здавав владу, на вулиці вийшли люди, яким, може, слід було задуматися, кого вони посадять замість Януковича, але, на жаль, вони не задумалися.

«Я вже не кажу, що 70% в Криму було росіян за національністю, тому тут були проросійські настрої. Тому кримчани не задумуючись пішли і проголосували. Але тоді проголосували не за повернення до СРСР, а за повернення до особливо корумпованої Росії. От так воно і сталося», – пояснив політик.

Грач також розказав, як мінився Крим за ці п’ять років, якими є настрої людей.

Він розповів, що люди бачать, що роботи немає, що зарплати сьогодні нижчі, ніж у сусідній Кубані, що умови для життя стають все гіршими і гіршими, немає можливості заробити, немає за що їсти.

«Середня пенсія в Криму – 8000 рублів. Якщо регулярно сплачувати послуги ЖКГ, то цих грошей на їжу не вистачить. Сьогодні сказати, що народ радіє, не можна. Він більше закрився, він боїться і весь час озирається, бо бачить, що місцевих нуворишів кремлівська влада на місце не ставить», – розказав Грач.

Мітинг проросійських сил та озброєні бойовики. Сімферополь, лютий 2014 року. Фото Reuters

Розмірковуючи про майбутнє Криму, політик сказав, що прекрасно розуміє, що для Москви краще мати абсолютно керованих Аксьонова і Константінова, які сидять на гачку.

«Але вони (у Кремлі) повинні зрозуміти: якщо вестимуть таку ж політику, яку вели п’ять років, вони отримують бандитський Крим. А це означає, що все закінчиться бідою. Адже у нас напруження на міжнаціональному рівні є, і воно не таке просте, як здається, у нас є розділення кримськотатарського народу на дві частини, одна за Чонгаром, а інша тут в Криму. Криму потрібно виправити помилку», – наголосив Грач.

Леонід Грач. Фото: LIGA.net

«Я дуже шкодую, що п’ять років тому, коли 26 лютого мені подзвонив міністр оборони РФ Сергій Шойгу і запропонував, щоби я завтра на сесії дав згоду на призначення мене на посаду керівника ради міністрів АРК, я не задумуючись погодився. Але попередив: що ви цю проблему маєте вирішити у кримському парламенті, який тоді майже весь складався з Партії регіонів. Адже я знав, що вони мене не пропустять. Бо вони знали, що якщо я прийду, не допущу бардак у Криму. Він не відповів на це запитання. Але на ранок Белавенцев (Олег Белавенцев – з 21 березня 2014 року так званий представник президента РФ у Кримському федеральному окрузі, не визнаним світовим співтовариством) і Ко пішли на те, що мене зрадили, хоча напередодні сиділи у мене в кабінеті. То коли була сесія, на ній і мови не було про моє призначення», – пригадав політик.

Він ще раз наголосив, що йому дуже шкода, що такий обман трапився.

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