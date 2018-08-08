Лідера проросійських скаутів знайшли повішеним на Закарпатті



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Кирило Арбатов був знайдений мертвим (на фото - у центрі)

Раніше проросійські скаути з «Галицької Русі» проводили на Закарпатті несанкціоновані розкопки військових поховань

Очільник Федерації скаутів «Галицька Русь» Кирило Арбатов був знайдений мертвим в одному з сіл Рахівського району Закарпатської області.

Про це розповів колишній голова «Русского движения на Украине», який тепер перебуває у Росії, Олександр Свистунов.

«Є версія, що він повісився, але це версія. Версій дуже багато. Ніхто нічого точно не знає», — сказав Свистунов.

Він уточнив, що Арбатов підтримував тісні контакти з консульством Російської Федерації у Львові.

Раніше проросійські скаути з «Галицької Русі» проводили на Закарпатті несанкціоновані розкопки військових поховань, а також чіпляли ужгородцям символи «Русского міра».

«Галицька Русь» також займалася відновленням радянських пам’ятників у Львові: могил розвідника Миколи Кузнєцова та героя Радянського Союзу Олександра Марченка, пам’ятника «Скорботна Батьківщина-мати», пам’ятника воїнам, полеглим в роки Першої світової війни, братської могили радянських танкістів — екіпажу танка Т -34-76.