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    Лідера проросійських скаутів знайшли повішеним на Закарпатті

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    Кирило Арбатов був знайдений мертвим (на фото - у центрі) - Лідера проросійських скаутів знайшли повішеним на Закарпатті
    Кирило Арбатов був знайдений мертвим (на фото - у центрі)

    Раніше проросійські скаути з «Галицької Русі» проводили на Закарпатті несанкціоновані розкопки військових поховань

    Очільник Федерації скаутів «Галицька Русь» Кирило Арбатов був знайдений мертвим в одному з сіл Рахівського району Закарпатської області. 

    Про це розповів колишній голова «Русского движения на Украине», який тепер перебуває у Росії, Олександр Свистунов.

    «Є версія, що він повісився, але це версія. Версій дуже багато. Ніхто нічого точно не знає», — сказав Свистунов.

    Він уточнив, що Арбатов підтримував тісні контакти з консульством Російської Федерації у Львові.

    Раніше проросійські скаути з «Галицької Русі» проводили на Закарпатті несанкціоновані розкопки військових поховань, а також чіпляли ужгородцям символи «Русского міра».

    «Галицька Русь» також займалася відновленням радянських пам’ятників у Львові: могил розвідника Миколи Кузнєцова та героя Радянського Союзу Олександра Марченка, пам’ятника «Скорботна Батьківщина-мати», пам’ятника воїнам, полеглим в роки Першої світової війни, братської могили радянських танкістів — екіпажу танка Т -34-76.

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