Лідери Корей оголосили про припинення війни

Президент Південної Кореї відвідає Пхеньян у 2018

Глава КНДР Кім Чен Ин і президент Південної Кореї Мун Чже Ін до кінця року підпишуть договір, що формально покладе край Корейській війні, що тривала 1950-1953 року. Як повідомляє СNN, у спільній декларації країн ідеться про те, що воювати вони більше не будуть. Повідомляється, що документ, який називається Декларація



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Президент Південної Кореї відвідає Пхеньян у 2018

Глава КНДР Кім Чен Ин і президент Південної Кореї Мун Чже Ін до кінця року підпишуть договір, що формально покладе край Корейській війні, що тривала 1950-1953 року.

Як повідомляє СNN, у спільній декларації країн ідеться про те, що воювати вони більше не будуть.

Повідомляється, що документ, який називається Декларація Пханмунджома про мир, процвітання і об'єднання на Корейському півострові, був оприлюднений після офіційної зустрічі і 30-хвилинної приватної розмови між лідером КНДР Кім Чен Ином і президентом Південної Кореї Мун Чже Іном.

Чинну угоду про перемир’я замінять формальним мирним договором за умови, якщо КНДР погодиться відмовитися від ядерної зброї.

Лідери двох Корей зустрілися 27 квітня у Пханмунджомі, місті в демілітаризованій зоні. Саме там у 1953-му домовилися про припинення вогню, що послужило фактичному закінченню Корейської війни.

Однак формальної угоди про її завершення тоді так і не підписали.

Корейська війна тривала з 25 червня 1950 року до 27 липня 1953-го. Конфлікт розглядався як опосередкована війна між США та ООН з південного боку та армією Китаю і військово-повітряними силами Радянського Союзу з північного. У Корейській війні загинуло близько 150 тисяч військових США, Південної Кореї та їх союзників і приблизно 800 тисяч чоловік в арміях КНДР та Китаю. Серед мирного населення кількість вбитих оцінюється в 200 тисяч з боку КНДР і 1 мільйон з боку Південної Кореї.