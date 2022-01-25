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    Лідери країн НАТО пригрозили Росії «каральними заходами»

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    Лідери країн НАТО пообіцяли Росії &laquo;безпрецедентний пакет санкцій&raquo; у разі вторгнення в Україну - Лідери країн НАТО пригрозили Росії «каральними заходами»
    Лідери країн НАТО пообіцяли Росії «безпрецедентний пакет санкцій» у разі вторгнення в Україну
    фото: РИА «Новости»/Reuters

    Лідери низки країн НАТО обговорили ситуацію навколо України

    Лідери країн Північноатлантичного альянсу погодилися ухвалити безпрецедентний пакет санкцій проти Росії у разі її вторгнення в Україну. Про це заявили у канцелярії британського прем'єр-міністра Бориса Джонсона за підсумками відеоконференції з лідерами США, Італії, Польщі, Франції, Німеччини, керівництвом Євросоюзу та НАТО.

    «Лідери зійшлися у поглядах, що якщо відбудеться подальше російське вторгнення в Україну, союзники повинні оперативно вжити каральних заходів у відповідь, включаючи безпрецедентний пакет санкцій. Вони вирішили продовжувати тісну координацію будь-яких таких дій у відповідь», – йдеться в заяві.

    Напередодні глава МЗС Великобританії Ліз Трасс заявила, що країна підготувала пакет жорстких економічних санкцій проти Росії на випадок ескалації навколо України.

    Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон до цього сказав, що Лондон повинен «дати чітко зрозуміти Кремлю», що вторгнення стане для Росії «катастрофічним кроком» – «болючою, жорстокою та кривавою справою». За словами британського прем'єра, новий конфлікт у разі виникнення стане «новою Чечнею».

    Однак голова дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель вважає, що загрози негайного нападу Росії на Україну немає – такого висновку глави МЗС країн ЄС дійшли після переговорів з держсекретарем США Ентоні Блінкеном.

    Раніше з’явилася інформація про рішення Державного Департаменту США розпочати вивезення з України родин американських дипломатів.

    МЗС України вважає передчасним рішення США вивозити родини дипломатів. Рішення Держдепу не означає від’їзд усіх співробітників посольства – дипустанова продовжує роботу, а співробітники можуть виїхати, якщо виявлять бажання.

    Як стало відомо, США підготували 18 сценаріїв дій на випадок «російського вторгнення» в Україну, заявила заступник американського держсекретаря Вікторія Нуланд.

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    Теги: МЗС США НАТО війна Путін посольство Борис Джонсон
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    Лідери країн НАТО пригрозили Росії «каральними заходами»