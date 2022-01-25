Лідери країн НАТО пригрозили Росії «каральними заходами»

Лідери країн НАТО пообіцяли Росії «безпрецедентний пакет санкцій» у разі вторгнення в Україну

Лідери низки країн НАТО обговорили ситуацію навколо України

Лідери країн Північноатлантичного альянсу погодилися ухвалити безпрецедентний пакет санкцій проти Росії у разі її вторгнення в Україну. Про це заявили у канцелярії британського прем'єр-міністра Бориса Джонсона за підсумками відеоконференції з лідерами США, Італії, Польщі, Франції, Німеччини, керівництвом Євросоюзу та НАТО.

«Лідери зійшлися у поглядах, що якщо відбудеться подальше російське вторгнення в Україну, союзники повинні оперативно вжити каральних заходів у відповідь, включаючи безпрецедентний пакет санкцій. Вони вирішили продовжувати тісну координацію будь-яких таких дій у відповідь», – йдеться в заяві.

Напередодні глава МЗС Великобританії Ліз Трасс заявила, що країна підготувала пакет жорстких економічних санкцій проти Росії на випадок ескалації навколо України.

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон до цього сказав, що Лондон повинен «дати чітко зрозуміти Кремлю», що вторгнення стане для Росії «катастрофічним кроком» – «болючою, жорстокою та кривавою справою». За словами британського прем'єра, новий конфлікт у разі виникнення стане «новою Чечнею».

Однак голова дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель вважає, що загрози негайного нападу Росії на Україну немає – такого висновку глави МЗС країн ЄС дійшли після переговорів з держсекретарем США Ентоні Блінкеном.

Раніше з’явилася інформація про рішення Державного Департаменту США розпочати вивезення з України родин американських дипломатів.

МЗС України вважає передчасним рішення США вивозити родини дипломатів. Рішення Держдепу не означає від’їзд усіх співробітників посольства – дипустанова продовжує роботу, а співробітники можуть виїхати, якщо виявлять бажання.

Як стало відомо, США підготували 18 сценаріїв дій на випадок «російського вторгнення» в Україну, заявила заступник американського держсекретаря Вікторія Нуланд.

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