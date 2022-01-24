Повертайтеся до Америки! Як посольство США готує своїх громадян до війни в Україні

Для тих, хто планує лишитися в Україні, Посольство склало перелік необхідних дій

«Громадянам США в Україні варто розглянути можливість виїзду зараз, використовуючи комерційний або інший приватний транспорт»

Посольство Сполучених Штатів розіслало своїм громадянам в Україні інструкцію, в якій закликає «розглянути можливість виїзду зараз, використовуючи комерційний або інший приватний транспорт». Про це «Главкому» стало відомо від громадян США, які мешкають та працюють у нашій державі. Згодом цей документ з’явився на сайті посольства США.

Ключові вимоги:

залишити контактні дані, аби дипломати могли у потрібний момент надавати консультації своїм громадянам. Серед інших рекомендацій – переглянути звіт про злочинність і безпеку в Україні;

моніторити місцеві ЗМІ щодо надзвичайних подій і коригувати свої плани на випадок надзвичайних ситуацій;

переконатися, що проїзні документи є дійсними та легкодоступними; уникати демонстрацій і натовпу тощо.

Причина таких рекомендацій – можливий масштабний наступ РФ та можливі провокації всередині країни.

«Є інформація, що Росія планує масштабні військові дії проти України. Безпекова ситуація, особливо вздовж кордонів України з окупованим Росією Кримом та на частині Сходу України, що контролюється Росією, є непередбачуваною і може погіршитися без попередження», – йдеться у повідомленні.

Для тих, хто планує лишитися в Україні, Посольство склало перелік необхідних дій, на кшталт продумати свої дії на випадок надзвичайної ситуації і ознайомитися із переліком обставин, за яких американський уряд не зможе допомогти, вакцинуватися від коронавірусу – задля полегшення виїзду з країни тощо.

Крім того, тимчасовий повірений у справах Крістіна Квін у вівторок, 25 січня, о 15:30 за українським часом, проведе онлайн тренінг для громадян США. Під час тренінгу йтиметься про посилення загроз з боку Росії, а також те, що уряд США зможе і не зможе зробити, щоб допомогти своїм громадянам та їхнім сім’ям, поточні вимоги щодо в’їзду до Сполучених Штатів тощо.

Нагадаємо, Велика Британія також відкликає частину співробітників посольства в Україні та членів їх сімей у відповідь на «зростаючу загрозу» з боку Росії.

Зранку 24 січня ЄС зробив заяву щодо евакуації родин дипломатів з України. Наразі Європейський Союз не планує організовувати евакуацію своїх дипломатів з України або їх родин через загрозу наступу з боку Росії.

Раніше з’явилася інформація про рішення Державного Департаменту США розпочати вивезення з України родин американських дипломатів.

МЗС України вважає передчасним рішення США вивозити родини дипломатів. Рішення Держдепу не означає від’їзд усіх співробітників посольства – дипустанова продовжує роботу, а співробітники можуть виїхати, якщо виявлять бажання.

Як стало відомо, США підготували 18 сценаріїв дій на випадок «російського вторгнення» в Україну, заявила заступник американського держсекретаря Вікторія Нуланд.