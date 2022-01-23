Евакуація дипломатів іноземних країн не означає, що повномасштабна війна обов'язково почнеться

Посольства деяких країн НАТО готують евакуцію частини співробітників з України, повідомили CNN та Bild

Ціль Путіна – примусити керівництво України, українське суспільство та західних союзників відмовитись від збройного спротиву агресії на Донбасі, припинити стріляти та тим самим де-факто визнати окупацію Донбасу та Криму. Задля цього Росія погрожує початком бойових дій проти України за межами Донбасу.

НАТО, за словами співробітників посольств, має інформацію про кілька сценаріїв тиску Путіна на Україну. Одним із сценаріїв є велика війна та проведення повномасштабної військової операції на Донбасі та в інших прикордонних областях України – як найбільш радикальний варіант дій.

Звичайно, це лише один із сценаріів, причому найбільш радикальний, сценарій, який НАТО намагається попередити політичними засобами, санкціями та поставками зброї. Але така ймовірність розглядається, і саме через цей ймовірний ризик на певний період ніби-то обмежується кількість осіб, які підлягають обов'язковій евакуації:

Під час проведення великого наступу Росія, за даними розвідки НАТО, розглядає варіант знищення стратегічних об'єктів України – вузлів енергопостачання та зв'язку, в тому числі у великих містах.

Евакуація частини співробітників та родин не означає, що повномасштабна війна обов'язково почнеться. НАТО докладає значних зусиль, щоб цей сценарій унеможливити. Саме з цим пов'язані позапланові екстренні поставки нових партій зброї. Багато робиться, щоб продемонструвати росіянам катастрофічні наслідки їхнього вторгнення, і це має великий вплив на ситуацію. Сучасна війна – це війна нервів.

Якщо ворог хоче примусити нас припинити спротив, ми маємо ефективно показати, що спротив не припиниться.

Ми розуміємо, що ніякої прогулянки до Київа у росіян не відбудеться навіть у тому разі, коли Росія піде на ризик повного розриву з демократичним світом та великих втрат у боях. Удари по інфраструктурі України будуть мати важкі наслідки, але не припинять спротив.

Скажу, наприклад, що я особисто не вивожу свою родину нікуди, не бачу зараз ніяких підстав. Буду залишатись у Києві, оформлююсь до лав ТРО на випадок надзвичайних ситуацій у своєму районі. А на випадок великого вторгнення в мене зарезервоване місце та спорядження у розрахунку в одному з наших діючих добровольчих підрозділів, який буде активно застосовуватись – щоб можна було повідомляти читачам про новини боротьби з окупантами якомога скоріше. Тому мені здаються дії дипломатів НАТО передчасними, хоча я і розумію їх занепокоєння. Але сподіваюсь, що такої евакуації не відбудеться.

Впевнений, що у нас був та є тільки один спосіб зупинити агресора – показати готовність до ефективного спротиву на всіх рівнях. Кожен має зробити те, що потребує наш громадянський обов'язок. А наші партнери по НАТО зараз найкраще можуть запобігти війні завдяки рішучій політичній підтримці, посиленню санкцій проти РФ та додатковим поставкам озброєння для оборони України. Підготовка до ефективного спротиву підвищує ціну та ризики для Путіна, і чим вище наша організованість, тим менш вирогідно, що Росія ризикне наступати.

Ми зможемо себе захистити, Донбас та Крим будуть звільнені, шантаж Путіна обов'язково провалиться.

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Джерело: блог Юрія Бутусова

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