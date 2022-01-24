США дозволили дипломатам покинути Україну, а їхні родини мусять поїхати

Частина співробітників посольства США можуть покинути Київ у добровільному порядку

Держдеп зобов'язав вивезти сім'ї амбасадорів

Держдепартамент США дозволив частині співробітників посольства США в Києві покинути Україну з сім'ями. Американцям рекомендовано виїхати з країни. Про це заявили чиновники Держдепу США, повідомляє AP.

Джерела видання в Держдепартаменті підкреслили, що посольство в Києві залишиться відкритим і що це оголошення не є евакуацією.

За словами офіційних осіб, цей крок розглядається як тимчасовий і не відображає ослаблення підтримки України з боку США.

«Умови безпеки, особливо вздовж кордонів України, в окупованому Росією Криму і на сході України, контрольованому Росією, непередбачувані і можуть погіршитися без попередження», – йдеться в заяві.

Також у неділю відомство оновило рекомендації щодо поїздок для американців.

«Не рекомендуються поїздки в Україну через збільшену загрозу військових дій Росії і Covid-19. Проявляйте підвищену обережність», – йдеться в оновленому бюлетені.

Як повідомляє посольство США в Україні, обов'язковий від'їзд стосується членів сімей дипломатів.

«24 січня Державний департамент США дав дозвіл на добровільний від'їзд (санкціонований від'їзд) державних службовців США та наказав виїхати членам сімей (обов'язковий від'їзд) державних службовців США з посольства у Києві», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що санкціонований від'їзд дає цим працівникам можливість виїхати, якщо вони хочуть; їхній виїзд не обов'язковий.

«Обов'язковий від'їзд для членів сімей вимагає, щоб сім'ї залишили країну. Статус розпорядження про від'їзд із посольства США буде переглянуто не пізніше ніж за 30 днів», – зазначає посольство.

Крім того, Державний департамент оновив четвертий рівень небезпеки в попередньому офіційному бюлетені для подорожей до України.

«Наше посольство в Києві готове до раптового зростання попиту на консульські послуги. В останні кілька місяців посольство віддавало пріоритет обробці американських паспортів та імміграційних віз, включаючи випадки усиновлення. Як завжди, ми надаватимемо підтримку громадянам США у надзвичайних ситуаціях і працюємо над тим, щоб забезпечити нашу постійну здатність робити це», – йдеться у заяві.

Як відомо, США можуть почати евакуацію співробітників посольства в Україні. Посольство США в Україні попросило Держдепартамент дозволити від'їзд другорядних співробітників дипмісії.

Раніше у посольстві США в Україні заперечили розгляд питання про евакуацію американських громадян з України.

Як стало відомо, США підготували 18 сценаріїв дій на випадок «російського вторгнення» в Україну, заявила заступник американського держсекретаря Вікторія Нуланд.

Раніше видання The New York Times опублікувало інформацію в якій було вказано, що дипломатам у двох російських консульствах в Україні було наказано підготуватися до виїзду з країни.