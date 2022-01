Байден назвав журналіста «тупим сучим сином» у прямому ефірі (відео)

Президент Джо Байден назвав журналіста телеканалу Fox News Пітера Дусі «дурним сином суки» після того, як той спробував поставити главі держави питання про інфляцію на зустрічі з економічними радниками в Білому домі, повідомляє Bloomberg.

Після вступного слова глави держави та співробітників його адміністрації пресу попросили залишити залу, проте репортери почали викривати свої питання. На це Байден зауважив, що не любить відповідати на них, оскільки журналісти ніколи не висвітлюють суть зустрічі.

Одним із кореспондентів, які вигукували свої питання, був Дусі, відомий своїми критичними висловлювання на адресу Байдена та його політики.

«Чи вважаєте ви інфляцію політичним тягарем напередодні проміжних виборів?» – прокричав журналіст.

Байден у відповідь на крики кореспондента Fox News наголосив, що слова Дусі були «цінним зауваженням».

Потім він продовжив свою промову і, майже не ворухнувши губами і дивлячись на представника ЗМІ, додав: «Ну що за тупий сучий син...».

Fox News Reporter Peter Doocy: "Do you think inflation is a political liability ahead of the midterms?"



Biden: "That's a great asset. More inflation. What a stupid son of a b****" https://t.co/9CPZjIIQsC pic.twitter.com/SIszPzWkO8