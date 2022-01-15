Нуланд обіцяє Росії «гострий біль» у разі вторгнення в Україну

США мають сценарії реагування на агресивну політику Росії

США підготували 18 сценаріїв дій на випадок «російського вторгнення» на Україну, заявила заступник американського держсекретаря Вікторія Нуланд. За її словами, санкції Сполучених Штатів і європейських країн щодо Росії в такому випадку можуть відрізнятися одна від одної.

«Я не збираюся попередньо розповідати про 18 різних сценаріїв... Я просто скажу,що ми з союзниками готові швидко заподіяти гострий біль, якщо Росія зробить який-небудь агресивний крок», – сказала Нуланд в інтерв'ю Financial Times.

Як повідомлялося, Білий дім непокоїть, що російський уряд готує вторгнення до України, яке може призвести до масштабних порушень прав людини і воєнних злочинів, якщо дипломатія не досягне поставленої цілі.

Псакі відзначила, що росіяни планують почати такі дії за декілька тижнів до військового вторгнення, що «може розпочатись з середини січня до середини лютого».

Речниця також заявила про активне поширення неправдивої інформації з боку російських державних ЗМІ а також впливових діячів, щоб створити підтримку для такого можливого вторгнення.

Зазначимо, американські військові вказали Україні на вразливість російської армії.

Нагадаємо Росія перевіряє боєготовність армії на окупованому Донбасі.

Раніше стало відомо, що в Росії оголосили раптову перевірку бойової готовності армії.

До слова, очільник МЗС країни-агресорки Сергій Лавров напередодні заявив, що РФ навіть не обговорюватиме вимогу США відвести війська від України.

Цього тижня Держдеп повідомляв, що Росія не погодилася відвести війська від українських кордонів.

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