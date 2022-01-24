МЗС вважає передчасним рішення США вивозити родини дипломатів

У МЗС рішення США про вивезення з України дипломатів назвали «передчасним кроком» і «проявом надмірної перестороги»

У МЗС рішення США про вивезення з України дипломатів назвали «передчасним кроком» і «проявом надмірної перестороги»

Рішення Держдепу не означає від’їзд усіх співробітників посольства – посольство продовжує роботу, а співробітники можуть виїхати, якщо виявлять бажання

Міністерство закордонних справ України взяло до відома рішення Державного департаменту США про від'їзд членів родин співробітників американського посольства в Києві, а також надання частині співробітників можливості поїхати на добровільній основі. Водночас у МЗС вважають такий крок проявом «надмірної перестороги», повідомив речник МЗС Олег Ніколенко.

«Поважаючи право іноземних держав на забезпечення безпеки своїх дипломатичних місій, вважаємо такий крок американської сторони передчасним і проявом надмірної перестороги. Фактично кардинальних змін в безпековій ситуації упродовж останнього часу не відбулося: загроза нових хвиль російської агресії залишається сталою з 2014 року, а накопичення російських військ біля державного кордону почалося ще в квітні минулого року», – зазначив він.

Ніколенко зазначив, що рішення Держдепу США не означає, що всі співробітники американського посольства зараз виїдуть з України.

«Посольство продовжить повноцінно функціонувати. Члени дипмісії отримали можливість поїхати, якщо вони мають таке бажання. Проте їхній від'їзд зовсім не є обов'язковим», – зауважив Ніколенко.

Речник МЗС закликав спокійно ставитися до рекомендацій громадянам США реєструвати плани своїх подорожей на сайті Держдепу і нагадав, що українцям, які виїздять за кордон, МЗС України також рекомендує реєструватися в аналогічній системі «Друг». Він зазначив, що це нормальна міжнародна практика підтримки консульського зв'язку зі своїми громадянами.

«Російська Федерація нині докладає активних зусиль задля дестабілізації внутрішньої ситуації в Україні. В українському та міжнародному медіапросторі шириться велика кількість дезінформації, маніпуляцій та фейків, аби посіяти паніку серед українців та іноземців, налякати бізнес, підірвати економічну та фінансову стабільність нашої держави. У цій ситуації важливо тверезо оцінювати ризики і зберігати спокій», – акцентував Ніколенко.

Він запевнив, що українська влаада нині консолідують безпрецедентно високу підтримку України з боку міжнародних партнерів, аби стримати РФ від її агресивних дій, забезпечити безпеку українських громадян та держави.

«У цьому контексті ми особливо вдячні уряду США за проактивну дипломатичну позицію та зміцнення оборонних спроможностей України, зокрема надання новітньої зброї та техніки», – підсумував речник МЗС.

Нагадаємо, Державний департамент США 24 січня дав дозвіл на добровільний («санкціонований») від’їзд державних службовців з посольства в Україні та наказав виїхати членам їхніх родин.

Як відомо, США можуть почати евакуацію співробітників посольства в Україні. Посольство США в Україні попросило Держдепартамент дозволити від'їзд другорядних співробітників дипмісії.

Раніше у посольстві США в Україні заперечили розгляд питання про евакуацію американських громадян з України.

Як стало відомо, США підготували 18 сценаріїв дій на випадок «російського вторгнення» в Україну, заявила заступник американського держсекретаря Вікторія Нуланд.

Раніше видання The New York Times опублікувало інформацію в якій було вказано, що дипломатам у двох російських консульствах в Україні було наказано підготуватися до виїзду з країни.