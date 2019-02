Трамп назвав зустріч із Кім Чен Ином «чудовою»

Основні зустрічі пройдуть завтра

У В’єтнамі 27 лютого відбулася зустріч президента США Дональда Трампа і лідера КНДР Кім Чен Ина.

Американський лідер назвав перший раунд переговорів «дуже добрим» і заявив, що з нетерпінням чекає на продовження розмови 28 лютого.

Відповідне повідомлення американський президент опублікував у Твіттері.

«Чудова зустріч і вечеря у В'єтнамі з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином. Дуже хороший діалог. З нетерпінням чекаю продовження наших дискусій завтра», - заявив Трамп.

Темою переговорів між лідерами США і КНДР, як і на першому саміті в Сінгапурі в червні 2018 року, є ядерне роззброєння Пхеньяна.

Great meeting and dinner with Kim Jong Un in Hanoi, Vietnam tonight. Looking forward to continuing our discussions tomorrow! #HanoiSummit pic.twitter.com/J3x6lUGzjS