Трамп назвав зустріч із Кім Чен Ином «чудовою»
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Основні зустрічі пройдуть завтра
У В’єтнамі 27 лютого відбулася зустріч президента США Дональда Трампа і лідера КНДР Кім Чен Ина.
Американський лідер назвав перший раунд переговорів «дуже добрим» і заявив, що з нетерпінням чекає на продовження розмови 28 лютого.
Відповідне повідомлення американський президент опублікував у Твіттері.
«Чудова зустріч і вечеря у В'єтнамі з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином. Дуже хороший діалог. З нетерпінням чекаю продовження наших дискусій завтра», - заявив Трамп.
Темою переговорів між лідерами США і КНДР, як і на першому саміті в Сінгапурі в червні 2018 року, є ядерне роззброєння Пхеньяна.
Great meeting and dinner with Kim Jong Un in Hanoi, Vietnam tonight. Looking forward to continuing our discussions tomorrow! #HanoiSummit pic.twitter.com/J3x6lUGzjS— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 27 февраля 2019 г.
У четвер, у другий день саміту, очікуються зустрічі двох лідерів у супроводі радників.
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп і північнокорейський лідер Кім Чен Ин 27 лютого зустрілися вдруге, цього разу у В’єтнамі.
Як відомо, перший саміт США і КНДР пройшов 12 червня 2018 року в Сінгапурі. За його підсумками лідери країни підписали спільну заяву, в якій йдеться про те, що Північна Корея готова до денуклеаризації.