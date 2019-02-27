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    Трамп назвав зустріч із Кім Чен Ином «чудовою»

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    Зустріч президента США Дональда Трампа і голови КНДР Кім Чен Ина, Ханой, В'єтнам, 27 лютого 2019 року - Трамп назвав зустріч із Кім Чен Ином «чудовою»
    Зустріч президента США Дональда Трампа і голови КНДР Кім Чен Ина, Ханой, В'єтнам, 27 лютого 2019 року

    Основні зустрічі пройдуть завтра

    У В’єтнамі 27 лютого відбулася зустріч президента США Дональда Трампа і лідера КНДР Кім Чен Ина.

    Американський лідер назвав перший раунд переговорів «дуже добрим» і заявив, що з нетерпінням чекає на продовження розмови 28 лютого.

    Відповідне повідомлення американський президент опублікував у Твіттері.

    «Чудова зустріч і вечеря у В'єтнамі з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином. Дуже хороший діалог. З нетерпінням чекаю продовження наших дискусій завтра», - заявив Трамп.

    Темою переговорів між лідерами США і КНДР, як і на першому саміті в Сінгапурі в червні 2018 року, є ядерне роззброєння Пхеньяна. 


    У четвер, у другий день саміту, очікуються зустрічі двох лідерів у супроводі радників.

    Нагадаємо, президент США Дональд Трамп і північнокорейський лідер Кім Чен Ин 27 лютого зустрілися вдруге, цього разу у В’єтнамі.

    Як відомо, перший саміт США і КНДР пройшов 12 червня 2018 року в Сінгапурі. За його підсумками лідери країни підписали спільну заяву, в якій йдеться про те, що Північна Корея готова до денуклеаризації.


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