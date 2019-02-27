Трамп назвав зустріч із Кім Чен Ином «чудовою»



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Зустріч президента США Дональда Трампа і голови КНДР Кім Чен Ина, Ханой, В'єтнам, 27 лютого 2019 року

Основні зустрічі пройдуть завтра

У В’єтнамі 27 лютого відбулася зустріч президента США Дональда Трампа і лідера КНДР Кім Чен Ина.

Американський лідер назвав перший раунд переговорів «дуже добрим» і заявив, що з нетерпінням чекає на продовження розмови 28 лютого.

Відповідне повідомлення американський президент опублікував у Твіттері.

«Чудова зустріч і вечеря у В'єтнамі з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином. Дуже хороший діалог. З нетерпінням чекаю продовження наших дискусій завтра», - заявив Трамп.

Темою переговорів між лідерами США і КНДР, як і на першому саміті в Сінгапурі в червні 2018 року, є ядерне роззброєння Пхеньяна.

Great meeting and dinner with Kim Jong Un in Hanoi, Vietnam tonight. Looking forward to continuing our discussions tomorrow! #HanoiSummit pic.twitter.com/J3x6lUGzjS — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 27 февраля 2019 г.





У четвер, у другий день саміту, очікуються зустрічі двох лідерів у супроводі радників.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп і північнокорейський лідер Кім Чен Ин 27 лютого зустрілися вдруге, цього разу у В’єтнамі.

Як відомо, перший саміт США і КНДР пройшов 12 червня 2018 року в Сінгапурі. За його підсумками лідери країни підписали спільну заяву, в якій йдеться про те, що Північна Корея готова до денуклеаризації.



