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    «Ліг» на п’ять годин. Стала відома причина перебоїв сайту президента України

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    Сайт президента України не працював через аварію - «Ліг» на п’ять годин. Стала відома причина перебоїв сайту президента України
    Сайт президента України не працював через аварію

    Через аварію на електромережі стався збій деяких сайтів органів держвлади

    Перебої в роботі сайту Президента України викликані аварією на Лук’янівській підстанції ДТЕК Київські електромережі.

    Про це заявили в Держслужбі спецзв’язку.

    Повідомляється, що о 10:38 понеділка, 27 липня, на Лук'янівській підстанції ДТЕК Київські електромережі сталося аварійне відключення, через що без світла залишилися 12 житлових будинків та 12 установ Шевченківського району, в тому числі приміщення Держспецзв'язку.

    Через аварію на електромережі стався збій деяких сайтів органів держвлади.

    У Держспецзв'язку заявили, що аварію ліквідували за дві години і оперативно відновили функціонування сайтів. Причину аварії встановлюють.

    Сайт президента України був недоступний для користувачів протягом п'яти годин - він «пішов в офлайн» о 11:30 і відновив роботу лише близько 17 год.

    Раніше в СБУ повідомляли, що з 15 по 21 липня було зафіксовано та заблоковано 4 DDoS-атаки, переважна більшість - на веб-ресурси Офісу президента України. Із 1 по 7 липня було зафіксовано та заблоковано 9 DDoS-атак, переважна більшість їх була на веб-ресурси Офісу президента.

    До слова, на початку липня хакери атакували «Укроборонпром». Тоді повідомлялося, що вірус Virus.Delf.FareIt.Gen.7 намагалися занести в систему через електронні поштові скриньки працівників концерну.

    Крім того, потужна кібератака на державні органи в Україні була здійснена у травні. Зокрема, хакери тоді протягом одного тижня здійснили 18 DDoS-атак, переважна більшість з яких - на Офіс президента України.

    Наприкінці травня в Україні істотно збільшилася кількість кібератак на сайти органів влади. У період з 20 по 26 травня кіберполіцією було зафіксовано збільшення підозрілих подій майже в 12 разів. Наголошується, що за цей період всього було виявлено 107 566 підозрілих подій.

    СБУ кібератака ДТЕК Укроборонпром Офіс президента
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