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    Девайси

    Сайт президента не працює

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    Сайт президента не працює

    Офіційне інтернет-представництво Зеленського не працює щонайменше 20 хвилин

    Веб-сайт Офісу президента України не працює. Що сталося з офіційним інтернет-представництвом глави Української держави наразі невідомо, адже преслужба поки що не дала пояснень з цього приводу на своїх сторінках у соцмережах. 

    На даний момент сайт президента України не працює щонайменше 20 хвилин. 

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    Раніше в СБУ повідомляли, що з 15 по 21 липня було зафіксовано та заблоковано 4 DDoS-атаки, переважна більшість - на веб-ресурси Офісу президента України. Із 1 по 7 липня було зафіксовано та заблоковано 9 DDoS-атак, переважна більшість їх була на веб-ресурси Офісу президента.

    До слова, на початку липня хакери атакували «Укроборонпром». Тоді повідомлялося, що вірус Virus.Delf.FareIt.Gen.7 намагалися занести в систему через електронні поштові скриньки працівників концерну.

    Крім того, потужна кібератака на державні органи в Україні була здійснена у травні. Зокрема, хакери тоді протягом одного тижня здійснили 18 DDoS-атак, переважна більшість з яких - на Офіс президента України.

    Наприкінці травня в Україні істотно збільшилася кількість кібератак на сайти органів влади. У період з 20 по 26 травня кіберполіцією було зафіксовано збільшення підозрілих подій майже в 12 разів. Наголошується, що за цей період всього було виявлено 107 566 підозрілих подій.

    кібератака Офіс президента хакер
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