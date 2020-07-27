Біля Офісу Зеленського проходить акція проти капітуляції



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Рух Опору Капітуляції влаштував під Офісом президента акцію Фото: twitter.com/elgephest

Протестувальники порівнюють політику Зеленського з політикоюпрезидента-втікача Януковича

У Києві сьогодні о 19 годині під будівлею Офісу президента розпочалася акція протесту проти капітуляції.

Протестувальники вимагають зокрема скасувати роззброєння армії у зоні конфлікту, висловлюють обурення забороною бійцям Об'єднаних сил не лише стріляти у відповідь, а й проводити розвідку, а також заявляють про недовіру голові Офісу президента Андрію Єрмаку, якого вони вважають агентом впливу РФ.

«Пікетники з плакатами Зека/лю геть порівнюють політику Володимира Зеленського з політикою біглого президента Віктора Януковича», - повідомляють очевидці пікету.

Активісти також тримають у руках плакати з вимогою відставки президента Володмира Зеленського. На плакатах написано «Зелю геть», «Зе, не бійся», «2013 – Яник, 2020 - Зе. Дежавю?».

Також учасники протесту закликали всіх українців виходити на протест в рамках Всеукраїнської акції «Захистимо Армію» через режим припинення вогню на Донбасі.

До слова, сьогодні від початку доби окупаційні війська РФ двічі порушили режим припинення вогню, який діє на Донбасі з опівночі 27 липня.

Між іншим, у Путіна відмовились гарантувати перемир’я на Донбасі.

Нагадаємо, раніше Командування Об'єднаних сил України повідомило про початок припинення вогню на сході України з опівночі 27 липня 2020 року.

Зазначимо, що у неділю, 26 липня, збройні формування Росії 13 разів порушували режим припинення вогню на Донбасі. Унаслідок обстрілів було поранено українського військового.

Як повідомлялося, сьогодні окупанти на Донбасі вже двічі порушили перемир’я.

До слова екссекретар РНБО Олександр Турчинов заявив, що готовий взяти участь у штурмі Криму.

Нагадаємо, Столтенберг назвав Росію першою серед викликів для НАТО на найближче десятиліття.