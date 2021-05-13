Лікар Комаровський розповів про користь протягів

«Давайте боротися з ось цими всіма квочками і психопатами, для яких відкрита кватирка в міському транспорті – це мало не найстрашніша біда», – закликав доктор

Лікар і телеведучий Євген Комаровський розповів про те, наскільки важлива роль провітрювання для профілактики зараження коронавірусами, і закликав людей навчитися не боятися протягів і навчитися жити на них. Їхню користь він пояснив у відео, опублікованому на YouTube.

За словами Комаровського, медичний журнал Lancet опублікував статтю, в якій стверджується, що не існує аргументів на користь домінуючої ролі контактного і повітряно-краплинного способу передачі коронавірусу. Величезне значення має аерозольний шлях передачі, зазначив доктор. «Зараз стає зрозумілим, що Covid-19 – це теж летюча вірусна інфекція», – уточнив він.

Лікар підкреслив, що ця інформація робить очевидними заходи профілактики. Проте він констатував, що йому доводиться говорити про одні й ті ж заходи роками. Комаровський пояснив, що головне, що необхідно зробити для недопущення високої концентрації вірусу у вдихуваному повітрі – це відкрити кватирку. Він також розповів, що дуже важливо стежити за станом і наявністю вентиляційних систем і намагатися проводити більше часу на свіжому повітрі.

«Хлопці, давайте відкриємо вікна! Давайте, врешті-решт, боротися з ось цими всіма квочками і психопатами, для яких відкрита кватирка в міському транспорті – це мало не найстрашніша біда», – закликав глядачів доктор. Він також порадив навчити дітей стежити за тим, щоб кватирки в навчальних класах завжди були відкриті. Тим же, на кого погано діє протяг, Комаровський порекомендував навчитися жити з ним. «Нам усім треба навчитися жити на протягу», – констатував він.

Раніше Комаровський попередив, чим особливо небезпечний коронавірус в легкій формі. «Мутації виникають тоді, коли вірус стикається з людиною, у якої мало антитіл, тобто люди, які перехворіли легкими формами або безсимптомно – це і є головне середовище, де виникають мутації. Таким чином наша мрія про колективний імунітет стає нереалізованою. І мабуть, ми йдемо все до того, що раз в 2-3 роки будемо отримувати комплексну вакцину, яка буде містити кілька варіантів коронавірусу, і швидше за все, це буде мРНК – вакцина», – сказав Комаровський.

Також Комаровський назвав найгірші способи зміцнити імунітет.