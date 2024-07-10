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Лікар у крові. Медик, чиє фото облетіло світ, розповів про трагічний день в «Охматдиті»

Анастасія Гришкова
glavcom.ua
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Лікар у крові. Медик, чиє фото облетіло світ, розповів про трагічний день в «Охматдиті»
Олег Голубченко: «Ми операцію не закінчили, дитину перевели до іншої лікарні, де наші колеги доробили операцію»
фото: Михайло Глуховський, glavcom.ua

«Пролунали вибухи. Їх було декілька. Я опинився на підлозі, десь у двох-трьох метрах від операційного стола»

У понеділок, 8 квітня, російські окупаційні війська обстріляли лікарню «Охматдит» у Києві. Під час атаки дитячий щелепно-лицьовий хірург Олег Голубченко  оперував п’ятимісячного пацієнта, згодом допомагав розбирати завали. В інтерв’ю «Главкому» лікар Олег Голубченко згадав трагічний той день.  

«У нас зранку почався плановий операційний день, повітряної тривоги не було. І коли ми десь майже годину вже робили операцію завила сирена. Під час тривоги ми не беремо пацієнтів на операції, але цю мусили закінчити»,– зазначив Голубченко. 

За словами лікаря, до завершення операції залишалося хвилин 50, як пролунали вибухи. 

«Їх було декілька. Я опинився на підлозі, десь у двох-трьох метрах від операційного стола. Там скло, все, що падало, дим, пил... Анестезіолог лежав теж на підлозі, апарат штучної вентиляції легень (ШВЛ) вже не працював, він розбитий був. Мій асистент, лікар також був на підлозі, операційна сестра також. Перепитав у анестезіолога Ярослава, як він. Кинувся до пацієнта, каже, не працює апарат ШВЛ. Дістали Мішок Амбу (ручний апарат для штучної вентиляції легенів), Ярослав підключив його. Потім оглянув нашу медичну сестру, тому що вона дуже сильно постраждала від скла. Ми вирішили бігти вниз до реанімації тому, що дитина була без апарата. Потрібно було оцінити її стан, аби зрозуміти, чи все добре. Коли спускалися вниз, бачили, що вже багато дітей евакуйовано, було багато поранених співробітників», – розповідає Олег Голубченко.

Голубченко додав, що дитину перевели до іншої лікарні, де доробили операцію.

Лікар «Охматдиту» додав, що всі хто був у їх відділенні майже ніхто не постраждав, усі дотримувалися заходів безпеки.

Лікар у крові. Медик, чиє фото облетіло світ, розповів про трагічний день в «Охматдиті» фото 1
фото з відкритих джерел

Додамо, станом на ранок середи, 10 липня, у лікарнях перебувають 38 потерпілих, які отримали поранення внаслідок російського ракетного удару ворога по Києву 8 липня. 

Читайте також: Лікар у крові. Інтерв’ю з хірургом «Охматдита», чиє фото облетіло світові ЗМІ
Теги: Українагейт Охматдит лікар війна Київ

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