Обстріл Києва 8 липня: яка кількість поранених залишається у лікарнях

У дитячих лікарнях міста перебувають 6 дітей з лікарні «Охматдит», які постраждали від російської ракети два дні тому

Очільник КМВА уточнив, що загалом, на стаціонарному лікуванні в інших медичних закладах столиці та Київської області знаходяться 100 маленьких пацієнтів «Охматдиту»

Станом на ранок середи, 10 липня, у лікарнях перебувають 38 потерпілих, які отримали поранення внаслідок російського ракетного удару ворога по Києву 8 липня. З них шість осіб – у важкому стані. Про це повідомив очільник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

«Станом на ранок 10 липня госпіталізованим залишаються 38 потерпілих, які отримали поранення внаслідок ракетного удару ворога 8 липня. Шестеро з них – у важкому стані. Крім того, в дитячих лікарнях міста перебувають 6 дітей з лікарні «Охматдит», які постраждали від російської ракети два дні тому», – розповів Попко.

Очільник КМВА уточнив, що загалом, на стаціонарному лікуванні в інших медичних закладах столиці та Київської області знаходяться 100 маленьких пацієнтів «Охматдиту».

Рятувально-пошукові роботи у столиці завершено.

Нагадаємо, у понеділок, 8 липня, Росія масовано обстріляла Україну. Армія РФ атакувала Київ ракетами. Внаслідок ракетного удару по місту зафіксовано падіння уламків. Пошкоджено дитячу лікарню «Охматдит».

Як повідомлялося, СБУ завершила першочергові слідчі дії на місці ракетного удару по дитячій лікарні«Охматдит» у Києві, який стався 8 липня. В ході розслідування виявлено численні уламки, що підтверджують використання російської крилатої ракети Х-101.