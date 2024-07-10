Головна Київ Новини
search button user button menu button

Обстріл Києва 8 липня: яка кількість поранених залишається у лікарнях

Ірина Міллер
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Обстріл Києва 8 липня: яка кількість поранених залишається у лікарнях
У дитячих лікарнях міста перебувають 6 дітей з лікарні «Охматдит», які постраждали від російської ракети два дні тому
фото з відкритих джерел

Очільник КМВА уточнив, що загалом, на стаціонарному лікуванні в інших медичних закладах столиці та Київської області знаходяться 100 маленьких пацієнтів «Охматдиту»

Станом на ранок середи, 10 липня, у лікарнях перебувають 38 потерпілих, які отримали поранення внаслідок російського ракетного удару ворога по Києву 8 липня. З них шість осіб – у важкому стані.   Про це повідомив очільник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко. 

«Станом на ранок 10 липня госпіталізованим залишаються 38 потерпілих, які отримали поранення внаслідок ракетного удару ворога 8 липня. Шестеро з них – у важкому стані. Крім того, в дитячих лікарнях міста перебувають 6 дітей з лікарні «Охматдит», які постраждали від російської ракети два дні тому», – розповів Попко.

Очільник КМВА уточнив, що загалом, на стаціонарному лікуванні в інших медичних закладах столиці та Київської області знаходяться 100 маленьких пацієнтів «Охматдиту».

Рятувально-пошукові роботи у столиці завершено.

Нагадаємо, у понеділок, 8 липня, Росія масовано обстріляла Україну. Армія РФ атакувала Київ ракетами. Внаслідок ракетного удару по місту зафіксовано падіння уламків. Пошкоджено дитячу лікарню «Охматдит».

Як повідомлялося, СБУ завершила першочергові слідчі дії на місці ракетного удару по дитячій лікарні«Охматдит» у Києві, який стався 8 липня. В ході розслідування виявлено численні уламки, що підтверджують використання російської крилатої ракети Х-101.

Читайте також:

Теги: Київ Охматдит обстріл ракетна атака

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Внаслідок удару по медцентру відомо про сімох загиблих
Пошкодження медичного центру в Києві: правоохоронці дістали тіла загиблих
8 липня, 19:34
Для оперативного обстеження та відновлення пошкоджених об'єктів культурної спадщини міська влада створила спеціальну комісію
У Києві створено комісію з обстеження пошкоджених об'єктів культурної спадщини
5 липня, 18:09
Пожежа у Подільському районі
Пожежа у Подільському районі: вогнеборцям вдалося локалізували вогонь (фото)
4 липня, 17:54
Лубінець заявив, що деякі київські посадовці причетні до втечі своїх близьких родичів з України
Втеча родичів чиновників за кордон з використаннями дітей-сиріт: розпочато розслідування
4 липня, 10:40
Вид на вулицю Крайню у Києві
У Києві відбудуться зміни в роботі громадського транспорту та буде обмежено рух на кількох вулицях
29 червня, 06:39
Окупанти атакували теплові електростанції компанії понад 180 разів
Усі пошкоджені електростанції підлягають відновленню – ДТЕК
28 червня, 20:39
Окупанти пошкодили дев'ятиповерхівку у Дніпрі
Ракетний удар по Дніпру: окупанти знищили дев’ятиповерхівку (фото, відео)
28 червня, 19:39
60-річна жінка, яку здійснила наругу над могилами захисників України
Правоохоронці затримали жінку, яка вчинила наругу над могилами військовослужбовців
20 червня, 14:30
За попередньою інформацією, окупанти не постраждали
Дрон атакував окупаційну адміністрацію в Каховці (фото, відео)
10 червня, 16:44

Новини

Обстріл Києва 8 липня: яка кількість поранених залишається у лікарнях
Обстріл Києва 8 липня: яка кількість поранених залишається у лікарнях
Завершені аварійно-рятувальні роботи після ракетних ударів по Києву 8 липня (фото)
Завершені аварійно-рятувальні роботи після ракетних ударів по Києву 8 липня (фото)
Рятувальники дістали з-під завалів київської багатоповерхівки тіло юної дівчини
Рятувальники дістали з-під завалів київської багатоповерхівки тіло юної дівчини
МОЗ прокоментував ситуацію щодо ймовірного отруєння водою біля «Охматдиту»
МОЗ прокоментував ситуацію щодо ймовірного отруєння водою біля «Охматдиту»
У Київ весь тиждень не пускатимуть фури
У Київ весь тиждень не пускатимуть фури
Уряд виділив 100 млн грн на відбудову «Охматдиту»
Уряд виділив 100 млн грн на відбудову «Охматдиту»

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
48K
Без звинувачень Росії: Орбан прокоментував ракетний удар по «Охматдиту»
28K
Пляшка з ймовірно отруєною водою біля «Охматдиту»: поліція проводить перевірку
18K
Календар усіх матчів Євро-2024: результати поєдинків футбольного дербі
15K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 10 липня: ситуація на фронті
14K
Стало відомо, яка країна Європи стала найпривабливішою для прохачів притулку
13K
Зупинка Євроінтеграції: глава МЗС Грузії зробив заяву

Новини

Будівництво головного військового цвинтаря держави? Посадовець пояснив, куди йде вирубаний ліс
Вчора, 07:45
Атака на Білгород та Ростовську область: головне за ніч
Вчора, 06:00
Атака РФ на дитячу лікарню «Охматдит». Фото та відео з місця удару
8 липня, 14:30
Вибори у Франції, Орбан прибув до Китаю: головне за ніч
8 липня, 06:33
За добу ДТЕК повернув світло в 29 тис. домівок, знеструмлених через бойові дії
7 липня, 16:14
Пожежа в Криму, проєкт НАТО і Південної Кореї щодо України: головне за ніч
7 липня, 06:15

Прес-релізи

Військовий інститут КНУ набирає абітурієнтів на 2024 рік: які є спеціальності й вимоги
Військовий інститут КНУ набирає абітурієнтів на 2024 рік: які є спеціальності й вимоги
5 липня, 16:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua