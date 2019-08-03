Липень став рекордно холодним для Києва



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Найхолодніше було 11 липня, коли мінімальна температура повітря під ранок опустилась до +11,5°С,

Незвично холодна, як для середини літа, температура повітря другої декади липня виявилась нижчою за кліматичну норму на 1,9°С, що викликало зниження температури води у Дніпрі в межах міста 17 числа нижче +20°С. Такими є погодні підсумки контрастного липня у столиці від кліматологів Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського.

Найхолодніше було 11 липня, коли мінімальна температура повітря під ранок опустилась до +11,5°С, а найспекотніше було 1 липня, коли максимальна температура після полудня піднялась до +33,0°С.

За даними спостережень метеостанції обсерваторії, середньомісячна температура повітря липня склала +19,8°С і виявилась вищою за кліматичну норму лише на півградуса. Прохолоднішим за нинішній липень був липень 2000 року, бо його температура на 0,2°С виявилась нижчою за кліматичну норму.

Опадів у столиці на проспекті Науки випало 73 мм, що склало 83% кліматичної норми.