Лише 6,8% українців надають перевагу розвитку стосунків України з Росією - дослідження

За результатами дослідження, українці вважають необхідним передусім розвиток стосунків з європейськими країнами (36,6%)

За результатом дослідження «Що єднає українське суспільство сьогодні?», проведене Київським міжнародним інститутом соціології на замовлення Українського незалежного центру політичних досліджень, станом на сьогоднішній день 30,6% українців надають перевагу глибокій інтеграції ЄС. Розвиток відносин з РФ вважають пріоритетом лише



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За результатами дослідження, українці вважають необхідним передусім розвиток стосунків з європейськими країнами (36,6%)

За результатом дослідження «Що єднає українське суспільство сьогодні?», проведене Київським міжнародним інститутом соціології на замовлення Українського незалежного центру політичних досліджень, станом на сьогоднішній день 30,6% українців надають перевагу глибокій інтеграції ЄС. Розвиток відносин з РФ вважають пріоритетом лише 6,8% громадян, переважно зі східної частини України. Про це повідомила Юлія Тищенко, керівник Програм демократичних процесів УНЦПД під час прес-конференції у прес-центрі «Главкома».

На сьогоднішній день розвиток відносин з РФ вважають пріоритетом геополітичної орієнтації лише 6,8% українських громадян.

«Це абсолютно аутсайдерська позиція. Найбільше тут набирають відсотки східні регіони», - говорить Тищенко.

За словами Тищенко, спільний напрям у баченні майбутнього зовнішньої та внутрішньої політики України - це європейська інтеграція. За результатами дослідження, українці вважають необхідним розвиток стосунків з європейськими країнами (36,6%). Такий же відсоток респондентів надають перевагу глибокій інтеграції ЄС.

«Європейська інтеграція єднає людей та є пріоритетом в політиці. За винятком Сходу країни», - зазначає керівник Програм демократичних процесів УНЦПД.

Однак за її словами не зважаючи на позивну оцінку підписання угоди про асоціацію з ЄС великий відсоток українців наголошують, що потрібно опиратися на власні сили, підтримуючи незалежність(51%).

«З одного боку це певний скепсис стосовно можливості наших міжнародних партнерів допомогти Україні, а з іншого – це певне подолання інфантильної позиції, що хтось прийде й за нас вирішить наші проблеми», - говорить Тищенко.

Також за даними дослідження 17,2% українців надають перевагу розвитку двосторонніх стосунків з США. А 11,9 першочергово розширювати зв’зки у межах СНД. Частина суспільства в східних регіонах(15%) немає розуміння, щодо тих аспектів, які консолідують суспільство.

Дослідження «Що єднає українське суспільство сьогодні?» відбувалося протягом 2 вересня по 25 жовтня 2017 року в 110 населених пунктах України, окрім Криму та тимчасово окупованих територій. Респонденти могли обирати декілька відповідей.

Також пропонуємо переглянути запис прес-конференції

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