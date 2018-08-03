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    Лише три нардепи цього року відпочили в санаторіях Ради

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    Пансіонат матері та дитини &laquo;Таврійські зорі&raquo; - Лише три нардепи цього року відпочили в санаторіях Ради
    Пансіонат матері та дитини «Таврійські зорі»

    Також у санаторіях Ради відпочили два народні депутати колишніх скликань: Тамара Прошкуратова та Ольга Гінзбург

    У 2018 році лише троє народних депутатів відпочили в закладах, що перебувають в сфері управління Верховної Ради.

    Таку інформацію надано апаратом Верховної Ради у відповідь на запит «Комітету виборців».

    У 2018 році у санаторіях відпочивали лише три чинні народні депутати: Микола Люшняк та Ігор Артюшенко від «Блоку Петра Порошенка» та Костянтин Матейченко від «Народного Фронту».

    Також у санаторіях Ради відпочили два народні депутати колишніх скликань: Тамара Прошкуратова та Ольга Гінзбург.

    Минулого року в санаторіях Ради офіційно відпочили чотири народні депутати.

    Апарат парламенту повідомив, що наразі в сфері управління Верховної Ради перебувають такі заклади: державні підприємства «Пансіонат матері та дитини «Таврійські зорі» та «Готельно-оздоровчий комплекс «Затока», що у Скадовську Херсонської області.

    Також в сфері управління Верховної Ради — бази відпочинку «Конча-Заспа» та «Пуща-Водиця» у Києві.

     

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