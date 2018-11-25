Лісові пожежі в Каліфорнії локалізовані на 95%



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Нинішні пожежі, які вирують з 8 листопада, спричинили найбільшу кількість жертв за всю історію Каліфорнії

Через сильні дощі пожежники не можуть безпечно дістатися до незагашеного досі осередку вогнища

Лісова пожежа на півночі американського штату Каліфорнія, яка була визнана найбільш руйнівною в його історії, локалізована на 95%.

Про це повідомляє CNN.

Ділянка, яку до цих пір не локалізовано, знаходиться в пагористій місцевості з крутими схилами. Через сильні дощі пожежники не можуть безпечно туди дістатися.

Раніше повідомлялося, що кількість загиблих через масштабні лісові пожежі у американському штаті Каліфорнія продовжує зростати.

За останніми даними, на півночі штату загинули щонайменше 83 людини, заявив шериф округу Б'ютт Корі Хонеа.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп після відвідин майже повністю знищеного вогнем каліфорнійського міста Парадайз, заявив, що «ніколи не бачив нічого подібного». Він запевнив, що федеральна влада виділить всі необхідні засоби владі Каліфорнії для ліквідації наслідків стихійного лиха.

Спостерігачі Purple Air повідомили, що після масштабних лісових пожеж якість повітря в Північній Каліфорнії стала найгіршою у світі.