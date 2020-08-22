Літак із Навальним вилетів до Німеччини



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Навального доставили в аеропорт на автомобілі швидкої допомоги Фото: Кіра Ярмиш, Twitter

Боротьба за життя та здоров’я Олексія тільки починається, заявила прессекретарка Навального

Вранці 22 серпня літак із російським опозиціонером Олексієм Навальним вилетів із аеропорту Омська до Німеччини.

Про це повідомила у Twitter речниця політика Кіра Ярмиш.

За її словами, Навального доставили в аеропорт на автомобілі швидкої допомоги.

Самолёт с Алексеем вылетел в Берлин.

Огромное спасибо всем за поддержку. Борьба за жизнь и здоровье Алексея только начинается, и предстоит пройти еще очень много, но сейчас хотя бы сделан первый шаг — Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) August 22, 2020

«Літак із Олексієм вилетів до Берліна. Величезне спасибі всім за підтримку. Боротьба за життя та здоров’я Олексія тільки починається, і треба буде пройти ще дуже багато, але зараз хоча б зроблено перший крок», — повідомила Ярмиш.

Вона також зазначила, що на злітно-посадковій смузі були присутні журналісти телеканалу «Росія-1» із камерою.

«На злітно-посадковій смузі, крім російських і німецьких лікарів, співробітників безпеки аеропорту, ДПС і транспортної поліції, журналісти Росії-1 з камерою», — додала Ярмиш.

Як відомо, російські лікарі погодилися відправити Навального до Німеччини.

Нагадаємо, німецькі лікарі заявили, що російський опозиціонер Навальний – транспортабельний.

Як повідомлялося, 21 серпня німецькі лікарі прибули в лікарню до російського опозиціонера Навального.

Раніше стало відомо, що дружина Навального попросила Путіна дозволити перевезти її чоловіка на лікування до Німеччини.

Крім того, лікарі назвали основний робочий діагноз Навального – порушення обміну речовин.

Повідомлялося, що російському опозиціонеру Олексію Навальному стало зле під час перельоту з Томська в Москву.

Соратники політика підозрюють, що його отруїли, підсипавши отруту в чай. Наразі Навальний у комі, але лікарі не впевнені, що його отруїли.

До слова, що Навальний перебуває в реанімації у важкому стані, його підключили до апарату ШВЛ.

Берлінська клініка Charite заявила про готовність взяти його на лікування.