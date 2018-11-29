  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Літак Трампа потрапив у аварію в аеропорту Нью-Йорка

    • Розсилка
    Президент США придбав Boeing 757 в 2011 році за $100 мільйонів - Літак Трампа потрапив у аварію в аеропорту Нью-Йорка
    Президент США придбав Boeing 757 в 2011 році за $100 мільйонів

    Унаслідок інциденту ніхто не постраждав

    У нью-йоркському аеропорту Ла-Гуардія в приватний літак президента США Дональда Трампа врізався літак Bombardier Global Express. 

    Про це повідомляє агентство АР.

    «У Trump Organization підтвердили, що корпоративний літак під час маневрування на паркувальному місці зачепив крило припаркованого Boeing 757 Трампа», - йдеться у повідомленні. 

    Адміністрація портового управління Нью-Йорка і Нью-Джерсі повідомляє, що інцидент стався близько 8:30 ранку за місцевим часом у середу. 

    Унаслідок інциденту ніхто не постраждав. Про характер пошкоджень поки не повідомляється. Аеропорт продовжив роботу у штатному режимі. 

    Як зазначає агентство, останнім часом Трамп не користувався літаком, який пошкодили у аеропорту. 

    Президент США придбав Boeing 757 в 2011 році за $100 мільйонів і активно користувався ним під час своєї передвиборної кампанії в 2016 році. 

     

    Читайте також
    ДТП США Дональд Трамп Нью-Йорк літак Boeing аеропорт президент
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ