Літак Трампа потрапив у аварію в аеропорту Нью-Йорка



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Президент США придбав Boeing 757 в 2011 році за $100 мільйонів

Унаслідок інциденту ніхто не постраждав

У нью-йоркському аеропорту Ла-Гуардія в приватний літак президента США Дональда Трампа врізався літак Bombardier Global Express.

Про це повідомляє агентство АР.

«У Trump Organization підтвердили, що корпоративний літак під час маневрування на паркувальному місці зачепив крило припаркованого Boeing 757 Трампа», - йдеться у повідомленні.

Адміністрація портового управління Нью-Йорка і Нью-Джерсі повідомляє, що інцидент стався близько 8:30 ранку за місцевим часом у середу.

Унаслідок інциденту ніхто не постраждав. Про характер пошкоджень поки не повідомляється. Аеропорт продовжив роботу у штатному режимі.