2 червня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

Сьогодні не створюйте конфліктних ситуацій – оминайте сварки та крики

Сьогодні, 2 червня, віряни вшановують пам'ять мучеників Фалалея, Олександра та Астерія, а у світі відзначають Всесвітній день боротьби з розладами харчової поведінки та Міжнародний день секс-працівника.

Яке релігійне свято

Фото з відкритих джерел

За календарем віряни сьогодні вшановують пам'ять мучеників Фалалея, Олександра та Астерія, які постраждали за віру в Христа при правлінні римського імператора Нумеріана (283-284).

Їх піддали жорстоким тортурам і вбили, відрубавши голову. До речі, наймолодшому Фалатею в цей час було 18 років.

В народі свято називали по-різному: День Фалалея, Фалалей Тепловій, Огірочник, День Алексія, Грядочник, Фалалей Теплий і т. д. Сам мученик Фалалей часто був відомий під ім’ям Огірочника, оскільки саме 2 червня люди починали сіяти огірки. Говорили: «Прийшов Фалалей – досівай огірки мерщій», «На Пилипа і на Фалалея – діставай огірки швидше», «На Фалалея – сади огірки».

Належало приховувати факт посадки огірків навіть від членів сім’ї, які в цьому процесі не беруть участь.

Всесвітній день боротьби з розладами харчової поведінки

Фото з відкритих джерел

Починаючи з 2016 року, 2 червня відзначають Міжнародний день боротьби з розладами харчової поведінки. Цього дня організації та активісти світу об’єднуються задля того, щоб розвінчати існуючі міфи про розлади харчової поведінки, підвищити суспільну обізнаність стосовно згаданої проблеми та виступити на підтримку проведення відповідних реформ і налагодження допомоги особам, які потерпають від вказаного захворювання.

Розлади харчової поведінки (РХП), серед яких найпоширеніші — нервова анорексія, булімія та компульсивне переїдання, наразі є надзвичайно актуальною проблемою, оскільки вони асоційовані з вираженими негативними медико-соціальними наслідками та мають найвищий рівень смертності серед усіх психічних захворювань. Сьогодні кожні 62 хвилини принаймні одна особа вмирає від наслідків РХП.

Міжнародний день секс-працівника

Фото з відкритих джерел

2 червня відзначають Міжнародний день секс-працівника. Ці червневі заходи у першій декаді місяця мають традиційний щорічний характер.

У 1975 році 2 червня, близько 100 секс-працівників зайняли церкву Saint-Nizier в Ліоні, Франція, щоб висловити свій гнів проти їх криміналізації та жорстоких експлуататорських умов життя.

10 червня о 5 годині церква була жорстоко очищена поліцейськими силами. Це викликало цілий національний рух, а день тепер відзначається в Європі і в усьому світі.

Що сьогодні не можна робити:

Сон з 1 на 2 червня віщий. Розповідати про те, що ви бачили в сновидінні нікому не можна.

Також не бажано сьогодні їсти м'ясні продукти. Надайте перевагу свіжим овочам та фруктам.

У цей день не створюйте конфліктних ситуацій – оминайте сварки та крики.

Народні прикмети на 2 червня:

На ялині багато шишок – буде багатий врожай огірків.

Якщо качки постійно пірнають, то незабаром почнеться дощ.

Багато вечірньої роси – до гарної погоди наступного дня.

Жаби голосно кумкають – до щедрого врожаю огірків.

ллє злива - через 6 місяців того ж числа буде сильний снігопад;

сонце сходить в хмарах – урожай огірків буде багатим.

Іменини

2 червня День ангела святкують: Олександр, Олексій, Володимир, Іван, Микита, Тимофій.