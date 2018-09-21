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    Литва обіцяє блокувати реалізацію «Північного потоку-2»

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    Литва обіцяє блокувати реалізацію «Північного потоку-2»

    Дипломати підтвердили спільність позицій України та Литви відносно небезпеки політичного проекту РФ «Північний потік-2»

    Литва продовжуватиме докладати зусиль для блокування реалізації «Північного потоку-2».

    Про це у четвер йшлося під час зустрічі віце-міністра закордонних справ Литовської Республіки Дарюса Скусявічюса із заступником міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції Оленою Зеркаль, повідомляє прес-служба МЗС України.

    «Було підтверджено спільність позицій України та Литви відносно небезпеки політичного проекту РФ Nord Stream 2 для енергетичної безпеки країн Європи, а також налаштованості на продовження зусиль щодо блокування його реалізації», - йдеться у повідомленні.

    За інформацією МЗС, також констатувалася необхідність посилення санкційного режиму щодо Російської Федерації, особливо у контексті будівництва мосту через Керченську протоку.

    «Загострення ситуації в акваторії Азовського моря внаслідок дій Росії є предметом особливої уваги з боку Євросоюзу», - зазначив Скусявічюс.

    Віце-міністр Литви також підтвердив готовність офіційного Вільнюса сприяти просуванню пріоритетів євроінтеграції України та збереженню посиленої уваги до ініціативи ЄС «Східне партнерство», зокрема у контексті забезпечення співпраці зацікавлених країн-членів СхП на шляху інтеграції до Енергетичного та Цифрового союзів.

    Раніше Дональд Трамп заявив, що США наразі не розглядає питання запровадження санкцій проти компаній, що будують газопровід «Північний потік-2», який пролягатиме дном Балтійського моря.

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