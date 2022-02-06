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    З'явилися нові супутникові знімки російських військ біля кордону України

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    Maxar Technologies оприлюднила кадри, на яких видно російські війська неподалік українсько-білоруського кордону - З'явилися нові супутникові знімки російських військ біля кордону України
    Maxar Technologies оприлюднила кадри, на яких видно російські війська неподалік українсько-білоруського кордону
    фото: Maxar Technologies

    Супутникові знімки зафіксували 15 штурмовиків Су-25 і ЗРК С-400 на аеродромі Лунинець

    Американська компанія Maxar Technologies оприлюднила нові супутникові знімки території Білорусі, на яких видно скупчення військ на кордоні з Україною. Про це повідомляє агентство Reuters.

    Знімки від американської компанії Maxar Technologies показали, що військові підрозділи, озброєні ракетами, реактивними системами залпового вогню та штурмовиками, розгорнулися в Білорусі в трьох місцях поблизу кордону з Україною.

    Maxar Technologies 4 лютого отримала зображення військової техніки поблизу Єльська, Речиці та Лунінця. Усі вони розташовані в межах приблизно 50 кілометрів від українського кордону.

    Супутникові знімки зафіксували 15 штурмовиків Су-25 і ЗРК С-400 на аеродромі Лунинець, а також ракети «Іскандер» і реактивні системи залпового вогню поблизу Єльська.

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    З'явилися нові супутникові знімки російських військ біля кордону України
    З'явилися нові супутникові знімки російських військ біля кордону України
    З'явилися нові супутникові знімки російських військ біля кордону України
    З'явилися нові супутникові знімки російських військ біля кордону України
    фото: Maxar Technologies

    Reuters не зміг самостійно підтвердити достовірність знімків.

    Міноборони Росії не відреагувало на запит про коментарі. Білоруські військові не відповідали на дзвінки в неділю.

    Нагадаємо, німецьке видання Bild оприлюднило плани Росії, за якими вона планує встановити в Києві маріонетковий уряд та приєднати Україну до Союзної держави РФ та Білоруссю.

    До слова, Пентагон в деталях розказав, який план провокації замислила Росія для вторгнення в Україну.

    Раніше стало відомо, що у США є докази того, що Російська Федерація розробила план, схвалений на високому рівні в Москві, щоби створити привід для вторгнення в Україну.

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    Теги: Білорусь Росія США Путін військові кордон
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    З'явилися нові супутникові знімки російських військ біля кордону України