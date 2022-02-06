З'явилися нові супутникові знімки російських військ біля кордону України

Maxar Technologies оприлюднила кадри, на яких видно російські війська неподалік українсько-білоруського кордону

Супутникові знімки зафіксували 15 штурмовиків Су-25 і ЗРК С-400 на аеродромі Лунинець

Американська компанія Maxar Technologies оприлюднила нові супутникові знімки території Білорусі, на яких видно скупчення військ на кордоні з Україною. Про це повідомляє агентство Reuters.

Знімки від американської компанії Maxar Technologies показали, що військові підрозділи, озброєні ракетами, реактивними системами залпового вогню та штурмовиками, розгорнулися в Білорусі в трьох місцях поблизу кордону з Україною.

Maxar Technologies 4 лютого отримала зображення військової техніки поблизу Єльська, Речиці та Лунінця. Усі вони розташовані в межах приблизно 50 кілометрів від українського кордону.

Супутникові знімки зафіксували 15 штурмовиків Су-25 і ЗРК С-400 на аеродромі Лунинець, а також ракети «Іскандер» і реактивні системи залпового вогню поблизу Єльська.

Reuters не зміг самостійно підтвердити достовірність знімків.

Міноборони Росії не відреагувало на запит про коментарі. Білоруські військові не відповідали на дзвінки в неділю.

Нагадаємо, німецьке видання Bild оприлюднило плани Росії, за якими вона планує встановити в Києві маріонетковий уряд та приєднати Україну до Союзної держави РФ та Білоруссю.

До слова, Пентагон в деталях розказав, який план провокації замислила Росія для вторгнення в Україну.

Раніше стало відомо, що у США є докази того, що Російська Федерація розробила план, схвалений на високому рівні в Москві, щоби створити привід для вторгнення в Україну.

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