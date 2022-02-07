Глави МЗС трьох країн на Донбасі, нові деталі ДТП із Трухіним. 7 лютого за хвилину

Голови МЗС Австрії, Словаччини та Чехії прибули в Україну

Детективи НАБУ затримали «слугу» Кузьміних, прем'єр Австралії закликав співвітчизників покинути Україну, Правоохоронці відновили обшуки на підприємствах КМДА

Міністри закордонних справ трьох країн приїхали на Донбас

До Луганської області прибули міністри закордонних справ Австрії, Словаччини та Чехії Александер Шалленберг, Іван Корчок та Ян Липавський. Глави МЗС на Донбасі зможуть переглянути наслідки російської агресії та зусилля України щодо їх подолання.

Очільник МЗС України Дмитро Кулеба зазначив, що у вівторок усі троє міністрів прибудуть до Києва.

Детективи НАБУ затримали «слугу» Кузьміних

Детективи Національного антикорупційного бюро затримали народного депутата Сергія Кузьміних, підозрюваного у хабарі на 558 тис. грн.

НАБУ оприлюднило світлини, де видно, що нардеп з адвокаткою перебуває на прохідній. ЗМІ повідомляють, що депутат сам прийшов до детективів, де його й затримали.

Суд щодо обрання запобіжного заходу нардепу мало відбутися 7 лютого. Пізніше його перенесли на 8 лютого.

Раніше НАБУ оприлюднило відео, як «слуга» Кузьміних бере хабар. Кузьміних підозрюють в отриманні грошей за сприяння в укладенні контрактів між приватними компаніями і лікарнею у Житомирській області.

Російський банк продає у Києві багатоповерхівку з мешканцями

У Києві продається багатоквартирний житловий будинок із жителями за адресою Оболонський проспект, 34-В. На продаж будинок виставив Промінвестбанк, який є російським банком.

До слова, мешканці іншої київської багатоповерхівки змушенні грітися дровами, адже будинок не зданий в експлуатацію.

Прем'єр Австралії закликав співвітчизників негайно покинути Україну

Прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон за підсумками засідання комітету національної безпеки закликав громадян країни негайно залишити Україну.

Глава уряду також закликав Росію продовжувати брати участь у дискусіях з іншими країнами, які хочуть зробити свій внесок у врегулювання конфлікту навколо України.

До слова, у Румунії розпочалися військові навчання НАТО.

Правоохоронці відновили обшуки на підприємствах КМДА. Перевіряли «Київводоканал»

У Києві правоохоронці після тривалої перерви провели обшуки на підприємствах КМДА.

Як зазначається у повідомленні, йдеться про розслідування заволодіння посадовцями коштами в особливо великих розмірах. Працівники Київводоканалу нібито закупили обладнання у фіктивних підприємств та за завищеними цінами.

ДТП із Трухіним: патрульний Петрик розповів деталі допиту

Патрульний поліцейський Сергій Петрик сходив на допит до Держаного бюро розслідувань у справі щодо ДТП за участю народного депутата, ексчлена фракції «Слуга народу» Олександра Трухіна.

Того ж дня слідчі Бюро повідомили, що на усіх камерах від Полтави до Борисполя за кермом Audi A8 перебувала особа в одязі червоного кольору.

Олімпіада-2022: біатлоністка Джима потрапила до топ-10 в індивідуальній гонці

Перші особисті змагання в біатлоні на Олімпіаді в Пекіні подарували надію, що українці не залишаться без медалей на Іграх-2022. Лідер нашої команди Юлія Джима показала дуже хороший хід в індивідуальній гонці і, якби не дві хиби, яких вона припустилася на вогневих рубежах, то могла поборотися за медаль.

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