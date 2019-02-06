Литва подарує Україні боєприпаси на 255 тисяч євро



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Україна отримає від Литви боєприпаси

Литва вже надавала українській армії матеріальну підтримку та елементи зброї

Литовський уряд затвердив безоплатну передачу Україні боєприпасів на суму 255 тисяч євро.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Міноборони Литви.

Як зазначається, йдеться про боєприпаси для стрілецької зброї радянського виробництва, яку армія Литви більше не використовує.

«Передача боєприпасів є частиною послідовної і всеосяжної підтримки Литви Україні в зміцненні її оборонних можливостей і забезпечення незалежності, суверенітету та територіальної цілісності», - сказав міністр національної оборони Литви Раймундас Каробліс.

Литва вже надавала українській армії матеріальну підтримку та елементи зброї.

У грудні минулого року президент Литви Даля Грибаускайте заявила, що її країна збільшить військову і гуманітарну підтримку Україні. 7 грудня вона перебувала у Києві з офіційним візитом.