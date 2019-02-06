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    Литва подарує Україні боєприпаси на 255 тисяч євро

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    Україна отримає від Литви боєприпаси&nbsp; - Литва подарує Україні боєприпаси на 255 тисяч євро
    Україна отримає від Литви боєприпаси 

    Литва вже надавала українській армії матеріальну підтримку та елементи зброї

    Литовський уряд затвердив безоплатну передачу Україні боєприпасів на суму 255 тисяч євро.

    Про це йдеться у повідомленні на сайті Міноборони Литви.

    Як зазначається, йдеться про боєприпаси для стрілецької зброї радянського виробництва, яку армія Литви більше не використовує.

    «Передача боєприпасів є частиною послідовної і всеосяжної підтримки Литви Україні в зміцненні її оборонних можливостей і забезпечення незалежності, суверенітету та територіальної цілісності», - сказав міністр національної оборони Литви Раймундас Каробліс.

    Литва вже надавала українській армії матеріальну підтримку та елементи зброї.

    У грудні минулого року президент Литви Даля Грибаускайте заявила, що її країна збільшить військову і гуманітарну підтримку Україні. 7 грудня вона перебувала у Києві з офіційним візитом. 

     

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