Литва виділила кошти на допомогу постраждалим на Донбасі

25 тис євро гуманітарної допомоги Україні будуть передані фонду ЮНІСЕФ, ще 25 тис - Міжнародній організації міграції

Міністерство закордонних справ Литви виділило 50 тисяч євро на гуманітарну допомогу для України. Про це йдеться в повідомленні відомства. «25 тисяч євро гуманітарної допомоги Україні будуть передані фонду ЮНІСЕФ, ще 25 тис. - Міжнародній організації міграції», - йдеться в повідомленні. За інформацією, кошти направлені на допомогу



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25 тис євро гуманітарної допомоги Україні будуть передані фонду ЮНІСЕФ, ще 25 тис - Міжнародній організації міграції

Міністерство закордонних справ Литви виділило 50 тисяч євро на гуманітарну допомогу для України. Про це йдеться в повідомленні відомства.

«25 тисяч євро гуманітарної допомоги Україні будуть передані фонду ЮНІСЕФ, ще 25 тис. - Міжнародній організації міграції», - йдеться в повідомленні.

За інформацією, кошти направлені на допомогу людям, які постраждали внаслідок конфлікту на Донбасі.

У МЗС Литви нагадали, що країна в цьому році вже надала 280 тисяч євро гуманітарної допомоги для людей, які постраждали від конфліктів і природних катастроф в Україні, Сирії, Іраку, Ємені, Південному Судані, Сомалі, Нігерії, Малі, Шрі-Ланці та інших країнах.

Нагадаємо, у Литві планують передати Україні військову техніку, вартість якої становить 1,93 мільйона євро. Україна може отримати понад сім тисяч автоматів Калашникова, майже два мільйони патронів, понад 80 кулеметів, кілька мінометів, протитанкову зброю і іншу військову техніку.