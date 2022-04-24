Литва закликала ЄС запровадити санкції проти російського патріарха Кирила

Влада Литви бере участь у консультаціях про відокремлення Литовської православної церкви від Московської єпархії

Литва закликала Європейський Союз запровадити санкції щодо російського патріарха Кирила, який підтримує війну проти України. Про це сказав міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс, передає видання 15min.

«Є така пропозиція, тільки поки що проходять дискусії для досягнення взаємної угоди, тому остаточної відповіді поки немає, чи вони (санкції, – ред.) будуть введені», – сказав міністр.

Він зазначив, що влада Литви бере участь у консультаціях про відокремлення Литовської православної церкви від Московської єпархії, але наголосив, що це питання самовизначення громади.

Відомо, що патріарх Кирило раніше закликав зупинити кровопролиття, але водночас виправдовував причини російського вторгнення в Україну та називав службу в армії подвигом: «Вісім років на Донбасі йде придушення, винищення людей. Вісім років страждань і весь світ мовчить. Ми знаємо, що наші брати та сестри реально страждають, щобільше, за свою вірність церкві можуть постраждати».

Нагадаємо, що Кирила висміяли у мережі через охорону. Предстоятель Російської православної церкви вийшов до вірян у супроводі щонайменше чотирьох міцних високих чоловіків у чорних костюмах.



