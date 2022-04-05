П'ятий пакет санкцій ЄС проти Росії: які сфери постраждають

Новий пакет санкцій з боку ЄС є реакцією блоку на звірства російських військових у Бучі

Також Євросоюз розширить списки осіб, до яких застосовуються санкції

Європейський Союз планує ввести заборону на імпорт вугілля з Росії, а також заборону на в'їзд в блок більшості російських вантажівок і кораблів. Про це повідомила глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Новий пакет санкцій з боку ЄС є реакцією блоку на звірства російських військових у Бучі, що стали очевидними після звільнення міста.

Які санкції проти Росії запровадили у Євросоюзі:

заборона на імпорт вугілля, деревини, хімікатів та іншої продукції з Росії - на 9 мільярдів євро на рік;

заборона на поставки в Росію напівпровідників, комп'ютерів, технологій для газової промисловості, транспорту та інших галузей - на 10 мільярдів євро на рік;

закриття кордонів для російських вантажівок і суден (виняток - для поставок енергетичних продуктів, продовольства і ліків);

санкції проти ВТБ і ще трьох банків, вже відключених від SWIFT;

забороняється російським компаніям брати участь у європейських публічних закупках і позбавлення російських держустанов фінансової підтримки з боку ЄС.

Також Євросоюз розширить списки осіб, до яких застосовуються санкції ЄС у зв’язку з агресивною війною Росії проти України. Про це оголосив головний дипломат Євросоюзу Жозеп Боррель. За його словами, йдеться про десятки політиків, бізнесменів, пропагандистів, а також компанії у сфері військової та іншої промисловості, транспорту тощо.

Окрім того, високий представник ЄС оголосив небажаними особами частину посадовців посольства РФ при Євросоюзі, точну кількість яких наразі не називають.

Як вже відомо, президент Франції Еммануель Макрон підтримав санкції проти російських енергоносіїв.

Раніше повідомлялося, посли ЄС у середу обговорять розширення санкцій проти Росії, серед яких можливість ембарго на російські енергоносії.

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