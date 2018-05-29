Лівійські політики домовилися про дату проведення виборів

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Парламентські вибори у Лівії, 2012 рік

Ворогуючі фракції планують рухатися до єдиного Центробанку і армії

По результатам переговорів в Парижі представники різних політичних сил Лівії домовилися про проведення виборів президента і парламенту країни 10 грудня 2018 року. Про це повідомив радник прем’єр-міністра Лівії Файєза Сераджа, пише інформаційне агентство Reuters.

Окрім того чотири ключових політичних сили, які брали участь в переговорах в Парижі, погодилися до 16 вересня погодити конституційну основу для виборів. Участь в переговорах брали представники Файєза Сераджа і генерала Халіфи Хафтара, а також двох конкуруючих парламентів Лівії. Позитивне рішення лівійських політичних угруповань привітав прем’єр-міністр Мальти Джозеф Мускат.

Окрім того учасники Паризьких переговорів планують підтримати ідею створення єдиного Центрального банку і руху до об’єднання збройних сил. Представники лівійських політичних фракцій також планують пообіцяти провести інклюзивну політичну конференцію і сприяти запровадженню міжнародних санкцій щодо тих, хто перешкоджатиме реалізації цілей заключної декларації чи не визнаватиме результатів майбутніх виборів.