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    «ЛНР» відмовилася відкрити пункт пропуску зі свого боку

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    <p>Зазначимо, що &laquo;продовжиться пропуск людей з гуманітарних причин&raquo;</p> - «ЛНР» відмовилася відкрити пункт пропуску зі свого боку

    Зазначимо, що «продовжиться пропуск людей з гуманітарних причин»

    Бойовики не будуть пропускати людей через Станицю Луганську з 10 червня

    Самопроголошена «Луганська народна республіка» не буде відкривати контрольний пункт в'їзду-виїзду в Станиці Луганській зі свого боку. Таким чином, пропуск не відновиться з 10 червня.

    Про це заявила представник «ЛНР» Ольга Кобцева, передають сепаратистські ЗМІ.

    За її словами, українська сторона в односторонньому порядку відновлює пропуск.

    «Я публічно заявляю про те, що контрольний пункт пропуск у Станиці Луганській завтра працювати не буде... Це (заява України, - ред.) було одностороння заява», - зазначила вона.

    Кобцева також закликала жителів окупованих районів не прибувати завтра на пункт пропуску, оскільки його робота відновиться тільки після досягнутих угод про заходи контролю з українською стороною. Водночас продовжиться пропуск людей з гуманітарних причин.

    Нагадаємо, раніше повідомлялося, що з 10 червня відновлять роботу КПВВ «Мар'їнка» і КПВВ «Станиця Луганська», останній буде працювати тільки для пішого переходу.

    У Луганській ОДА вже заявили, що побоюються спалаху коронавірусу після відкриття контрольно-пропускних пунктів, тому вводять додаткові заходи безпеки в регіоні.

    бойовики на Донбасі ЛНР КПВВ карантин
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