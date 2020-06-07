Місія ОБСЄ зафіксувала, як військові вантажівки заїхали з Росії до «ЛНР»



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Місія ОБСЄ зафіксувала, як військові вантажівки заїхали з Росії до «ЛНР»

Безпілотник ОБСЄ зафіксував біля Черемшино автоколону вантажівок, що заїжджали на окуповану Луганщину

Спостережна місія ОБСЄ зафіксувала, як військові автомобілі заїжджали та виїжджали з підконтрольної бойовикам території Луганщини в і з Росії.

Про це йдеться у доповіді СММ ОБСЄ.

Так, з 20:40 4 червня до 00:24 5 червня безпілотник ОБСЄ зафіксував біля населеного пункту Черемшино автоколону вантажівок, що заїжджали на окуповану Луганщину, і колону, що виїжджала в Росію.

Зазанчається, що вони їхали у місці, де немає прикордонних пунктів пропуску.

Зокрема зазначається, що вночі 4 червня колона з 10 транспортних засобів ґрунтовими дорогами доїхала до Луганська і прибула «до об'єкта» в непідконтрольному уряду місті.

Члени збройних формувань як і раніше не пропускали СММ через блокпости вздовж офіційних дорожніх коридорів в Донецькій і Луганській областях.

Місія продовжувала здійснювати моніторинг на ділянках розведення сил в районах Станиці Луганської, Золотого і Петровського.

Нагадаємо, пункти пропуску на Донбасі з українського боку запрацюють 10 червня.

У березні всі КПВВ на лінії розмежування були закриті, пропуск людей був повністю припинений у зв’язку із загрозою поширення коронавірусу. Перетнути лінію розмежування могли лише громадян України, які мали на це особливі підстави.

До слова, Резніков також назвав найкращий спосіб повернути Україні окуповані території.

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Україна ніколи не буде вести переговори з бойовиками з так званих ДНР і ЛНР — це головна «червона лінія».